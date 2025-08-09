Con gol de Leonardo Gil, el "Globo" triunfó en un partido friccionado y trepó al tercer puesto de la Zona A.
Independiente buscará recuperarse ante River en uno de los clásicos de hoy
El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.Deportes09/08/2025
Independiente recibe este sábado a River, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.
El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports y Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas. El árbitro designado es Nazareno Arasa.
Independiente llega a este partido en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo. En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Como si esto fuera poco, los dirigidos por Julio Vaccari vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.
Es por esto que el “Rojo” necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, que es Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.
En su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.
El "Millonario" también tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Con información de Cadena 3
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" busca cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.
La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. El objetivo es fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños. Ya se completaron los cupos.
El defensor se realizará la revisión médica este viernes, según pudo saber "Doble Amarilla". Contrarreloj, Gustavo Costas intentará anotarlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Esta mañana firmó la rescisión del contrato con el "Xeneize" y retiró sus pertenencias del predio.
Alejandro Garnacho tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea y continuará en la Premier League: qué resta para que sea oficialDeportes08/08/2025
Con la llegada de Matheus Cunha, el Manchester United le da vía libre al "Bichito" para viajar a Londres y vestirse de "blue"
Calendario para Franco ColapintoDeportes08/08/2025
El piloto argentino de la Fórmula 1 tiene una fecha entre ceja y ceja, y tiene razones de sobra para prestar atención a ese momento del año en la "Máxima".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.