La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
River no pudo con Independiente y el arco no salió del cero
El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.Deportes09/08/2025
Hoy sábado 9 de agosto, Independiente y River empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura.
Santiago Montiel y Walter Mazzantti para el Rojo, y Miguel Borja para el Millonario, fueron los autores de los tantos anulados en el inicio de la segunda etapa.
Con información de Página 12
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" buscaba cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.
El mal momento que vivió el Dibu Martínez durante un partido del Aston Villa en FranciaDeportes09/08/2025
El arquero argentino arrancó en el banco en el amistoso que su equipo perdió 3-1 ante el Olympique de Marsella.
El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.
Con gol de Leonardo Gil, el "Globo" triunfó en un partido friccionado y trepó al tercer puesto de la Zona A.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.