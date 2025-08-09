River no pudo con Independiente y el arco no salió del cero

El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.

Hoy sábado 9 de agosto, Independiente y River empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura. 

Santiago Montiel y Walter Mazzantti para el Rojo, y Miguel Borja para el Millonario, fueron los autores de los tantos anulados en el inicio de la segunda etapa.

Con información de Página 12

