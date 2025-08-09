El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.
Huracán se hizo fuerte en Victoria y derrotó 1-0 a Tigre
Con gol de Leonardo Gil, el "Globo" triunfó en un partido friccionado y trepó al tercer puesto de la Zona A.Deportes09/08/2025
Luego de haber caído en Copa Argentina, Huracán volvió al triunfo. Por la cuarta jornada del Torneo Clausura, el Globo derrotó 1-0 a Tigre y escaló posiciones en su Zona A.
Desde el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, los dirigidos por Frank Darío Kudelka encontraron el momento justo para marcar y se llevaron los tres puntos ante el equipo de Diego Dabove.
Tanto el primer como el segundo tiempo fueron una lucha constante: no faltaron las patadas, las faltas ni las tarjetas amarillas. De todas maneras, los de Parque Patricios lograron quedarse con el triunfo en el complemento.
Cuando el reloj marcaba los 57 minutos, Luciano Giménez asistió a su compañero Leonardo Gil, quien, con algo de fortuna, remató y la pelota se desvió en Joaquín Laso, volviéndose imposible de atajar para el arquero local.
Más allá de ese tanto, las situaciones de gol fueron escasas y el partido terminó con triunfo para Huracán, que alcanzó la tercera posición de la Zona A con seis unidades. Por su parte, el Matador sufrió su segunda derrota en el campeonato y quedó relegado al 11° puesto.
De ahora en más, el Globo pondrá el foco en Once Caldas, de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Tigre buscará redimirse ante Racing, mientras espera por la quinta jornada del Torneo Clausura.
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" busca cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.
La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. El objetivo es fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños. Ya se completaron los cupos.
El defensor se realizará la revisión médica este viernes, según pudo saber "Doble Amarilla". Contrarreloj, Gustavo Costas intentará anotarlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Esta mañana firmó la rescisión del contrato con el "Xeneize" y retiró sus pertenencias del predio.
Alejandro Garnacho tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea y continuará en la Premier League: qué resta para que sea oficialDeportes08/08/2025
Con la llegada de Matheus Cunha, el Manchester United le da vía libre al "Bichito" para viajar a Londres y vestirse de "blue"
Calendario para Franco ColapintoDeportes08/08/2025
El piloto argentino de la Fórmula 1 tiene una fecha entre ceja y ceja, y tiene razones de sobra para prestar atención a ese momento del año en la "Máxima".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.