Huracán se hizo fuerte en Victoria y derrotó 1-0 a Tigre

Luego de haber caído en Copa Argentina, Huracán volvió al triunfo. Por la cuarta jornada del Torneo Clausura, el Globo derrotó 1-0 a Tigre y escaló posiciones en su Zona A.

Desde el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, los dirigidos por Frank Darío Kudelka encontraron el momento justo para marcar y se llevaron los tres puntos ante el equipo de Diego Dabove.

Tanto el primer como el segundo tiempo fueron una lucha constante: no faltaron las patadas, las faltas ni las tarjetas amarillas. De todas maneras, los de Parque Patricios lograron quedarse con el triunfo en el complemento.

Cuando el reloj marcaba los 57 minutos, Luciano Giménez asistió a su compañero Leonardo Gil, quien, con algo de fortuna, remató y la pelota se desvió en Joaquín Laso, volviéndose imposible de atajar para el arquero local.

Más allá de ese tanto, las situaciones de gol fueron escasas y el partido terminó con triunfo para Huracán, que alcanzó la tercera posición de la Zona A con seis unidades. Por su parte, el Matador sufrió su segunda derrota en el campeonato y quedó relegado al 11° puesto.

De ahora en más, el Globo pondrá el foco en Once Caldas, de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Tigre buscará redimirse ante Racing, mientras espera por la quinta jornada del Torneo Clausura.

