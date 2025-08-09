La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
Agónico empate de Boca ante Racing
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" buscaba cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.Deportes09/08/2025
Las incidencias del encuentro comenzaron con una propuesta ofensiva del Xeneize que pudo llegar al arco de Cambeses. Buen arranque del equipo de Russo.
Sobre el minuto 15, la visita pudo mejorar su rendimiento con un trabajo prolijo de Duván Vergara. Los de Avellaneda marcan la diferencia en varios espacios del campo para la apertura del marcador.
Posteriormente y en un buen intento, Cavani pierde el primer gol del local. Por el momento, los visitantes no responden ante un boquense que sabe que debe mejorar su panorama.
Los errores en Boca efectivamente son aprovechados por los de Avellaneda. Nardoni y Vergara se asociaron en el campo para buscar el desequilibrio en el arco de Marchesín.
En el minuto 27 sucedió una interesante oportunidad. Braida tuvo la opción de romper la defensa de Racing, pero luego los de Costa pudieron dar el presente con Maravilla Martínez y una jugada representativa.
A pocos minutos del final del primer periodo, Almendra tuvo la oportunidad frente a un buen comportamiento del arquero local, quien aseguró el control de la pelota.
El segundo tiempo comenzó con una iniciativa constante del equipo de Russo. Sobre el minuto 62, los de casa llegaron por la izquierda para finalmente generar una oportunidad que no pudo concretar Cavani.
En el 75 llegaron las emociones en La Bombonera. Luego de una transición de pases, Alexis Soto recibió en solitario una pelota con la que pudo vencer el arco de Marchesín para así darle la ventaja al visitante.
En el 88, Paredes remató un tiro libre desde la izquierda para encontrar la respuesta en Giménez, quien emparejó el juego.
En la siguiente fecha del campeonato, Racing se medirá en su estadio ante Tigre, mientras que Boca hará los deberes frente a Independiente Rivadavia de visitante.
Con información de 442
El mal momento que vivió el Dibu Martínez durante un partido del Aston Villa en FranciaDeportes09/08/2025
El arquero argentino arrancó en el banco en el amistoso que su equipo perdió 3-1 ante el Olympique de Marsella.
El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.
Con gol de Leonardo Gil, el "Globo" triunfó en un partido friccionado y trepó al tercer puesto de la Zona A.
La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. El objetivo es fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños. Ya se completaron los cupos.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Se espera una defensa en profundidad de los vetos a los aumentos de fondos para discapacidad y jubilados, además de críticas a la oposición. La Cadena Nacional se transmitirá a las 21 horas.