Agónico empate de Boca ante Racing

Las incidencias del encuentro comenzaron con una propuesta ofensiva del Xeneize que pudo llegar al arco de Cambeses. Buen arranque del equipo de Russo.

Sobre el minuto 15, la visita pudo mejorar su rendimiento con un trabajo prolijo de Duván Vergara. Los de Avellaneda marcan la diferencia en varios espacios del campo para la apertura del marcador.

Posteriormente y en un buen intento, Cavani pierde el primer gol del local. Por el momento, los visitantes no responden ante un boquense que sabe que debe mejorar su panorama.

Los errores en Boca efectivamente son aprovechados por los de Avellaneda. Nardoni y Vergara se asociaron en el campo para buscar el desequilibrio en el arco de Marchesín.

En el minuto 27 sucedió una interesante oportunidad. Braida tuvo la opción de romper la defensa de Racing, pero luego los de Costa pudieron dar el presente con Maravilla Martínez y una jugada representativa.

A pocos minutos del final del primer periodo, Almendra tuvo la oportunidad frente a un buen comportamiento del arquero local, quien aseguró el control de la pelota.

El segundo tiempo comenzó con una iniciativa constante del equipo de Russo. Sobre el minuto 62, los de casa llegaron por la izquierda para finalmente generar una oportunidad que no pudo concretar Cavani.

En el 75 llegaron las emociones en La Bombonera. Luego de una transición de pases, Alexis Soto recibió en solitario una pelota con la que pudo vencer el arco de Marchesín para así darle la ventaja al visitante.

En el 88, Paredes remató un tiro libre desde la izquierda para encontrar la respuesta en Giménez, quien emparejó el juego.

En la siguiente fecha del campeonato, Racing se medirá en su estadio ante Tigre, mientras que Boca hará los deberes frente a Independiente Rivadavia de visitante.

