Cayó un "llamador serial" en Córdoba: Joven de 20 años hizo 35 amenazas de bomba falsas
El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres amenazas de bomba simultáneas a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi a fines de julio.Argentina09/08/2025
En La Falda, provincia de Córdoba, un joven de 20 años fue detenido luego de ser acusado de realizar una serie de llamadas intimidatorias que generaron un importante despliegue policial y caos en el transporte aéreo.
El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres amenazas de bomba simultáneas a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi a fines de julio.
Leé también: Video: entraron ladrones a un negocio, cuando la empleada les dijo que no tenía plata, la atacaron a golpes
Las falsas alarmas, que se extendieron desde el 26 de junio hasta el 22 de julio, no solo se limitaron a los aeropuertos: el joven, de identidad no revelada, también se comunicaba con el 911 solicitando ayuda con información falsa, o incluso simulando detonaciones y tiroteos para movilizar recursos policiales.
Su accionar se caracterizaba por la diversidad: en algunas llamadas distorsionaba su voz y en otras intentaba imitar acentos extranjeros para hacer más creíble su relato.
Las últimas amenazas de bomba
El caso que impulsó la investigación y posterior detención ocurrió el 23 de julio, cuando el acusado realizó tres amenazas de bomba que afectaron vuelos de alta concurrencia. Una de las llamadas estaba dirigida al vuelo 1411 de Aerolíneas Argentinas, que había despegado de Mendoza y tenía como destino Ezeiza.
Otra amenaza afectó al vuelo AR1370, que también partía de Ezeiza con destino a Cancún. Finalmente, la tercera llamada de alerta fue contra el vuelo 5162 de Flybondi, que debía despegar de Aeroparque con destino a Salta.
A raíz de estas falsas denuncias, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) debió movilizarse y realizar las inspecciones correspondientes, lo que provocó que los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque sufrieran demoras, y que los vuelos en cuestión tuvieran que ser cancelados o postergados hasta que se confirmó que no existía ningún peligro.
El detenido, que fue encontrado en su casa, no era un improvisado, dado que para realizar las llamadas contrató un servicio de telefonía IP mediante un correo falso. Además, pagó con una billetera electrónica y enmascaró su localización mediante una VPN, por lo que fue imposible fijar una locación mediante el uso de antenas de telefonía.
El joven quedó imputado por “intimidación pública” y fue puesto a disposición de la Justicia.
Con información de TN
Quién es quién en el caso $LIBRA: La verdadera identidad de Julian Peh, confirmada por MigracionesArgentina09/08/2025
El ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin que promocionó Javier Milei se llama Peh Chyi Haur. Estuvo en Argentina entre el 16 y el 20 de octubre de 2024.
El dato que incomoda a Casa Rosada: El streaming del Conicet superó ampliamente a la cadena nacional de MileiArgentina09/08/2025
El mensaje del Presidente en YouTube tuvo poco más de 6.600 vistas, mientras que la transmisión desde el fondo del mar superó las 920.000 en uno de sus videos.
Se espera una defensa en profundidad de los vetos a los aumentos de fondos para discapacidad y jubilados, además de críticas a la oposición. La Cadena Nacional se transmitirá a las 21 horas.
CONICET: “Hicimos ciencia de primer nivel en medio de un 40% menos de salario”
Profesionales señalan que la expedición en el Cañón Mar del Plata es fruto de un sistema de excelencia que hoy enfrenta recortes, sueldos depreciados y financiamiento insuficiente.
CONICET en acción: La expedición marina que logró acaparar la atención del mundo
“En experiencias anteriores nunca pasamos de las 4.000 personas conectadas al mismo tiempo. Aquí llegamos a casi 100.000, algo que no se esperaba nadie” aseguró el director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.