Sin Messi, pero con un gol De Paul Inter Miami derrotó a Pumas y avanzó en la Leagues Cup

Polémico árbitro para River en copa Libertadores Deportes 07/08/2025 Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.

Kevin Zenon quiere dejar Boca Deportes 07/08/2025 El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.

Navarro Montoya candidato a sumarse a la gestión de Riquelme Deportes 07/08/2025 Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.

La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásico Deportes 07/08/2025 El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.