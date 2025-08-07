Sin Messi, pero con un gol De Paul Inter Miami derrotó a Pumas y avanzó en la Leagues Cup

Tras empezar perdiendo, el conjunto de Javier Mascherano triunfó por 3-1 gracias a los tantos de Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Deportes07/08/2025

Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer por 3-1 a Pumas en Florida: Jorge Ruvalcaba adelantó a los mexicanos a los 34 minutos, pero los tantos de Rodrigo De Paul (43 minutos), Luis Suárez (59, penal) y Tadeo Allende le dieron el triunfo al conjunto dirigido por Javier Mascherano, que no contó con Lionel Messi.



