La diputada nacional decidió no competir en las próximas elecciones y se pronunció en contra del acuerdo con LLA. Criticó el "insulto y la agresión" de Milei.
Guardianes del cielo patrio: El Homenaje de Villarruel a la Fuerza Aérea, hoy 10 de agosto
En el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel rindió un homenaje a la fuerza armada a través de sus redes sociales, donde destacó su rol en la historia del país y la heroica defensa de las Islas Malvinas.Política10/08/2025Ivana Chañi
Con motivo del Día de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en su cuenta de X para honrar a la institución. En su posteo, recordó el rol histórico de la fuerza, al afirmar que “desde mucho antes de su nacimiento como fuerza armada independiente, en 1945, hasta la heroica defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, los hombres y mujeres del aire han sido siempre guardianes del cielo patrio”.
Villarruel continuó su mensaje con una expresión de gratitud hacia los miembros de la Fuerza Aérea, a quienes les dedicó su “respeto y gratitud a quienes, con valor y sacrificio, abrazan la noble misión de servir a la Argentina desde lo más alto”. La vicepresidenta destacó así el compromiso de la institución con la defensa de la Nación.
Para finalizar, Villarruel aprovechó la ocasión para celebrar un nuevo aniversario del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, una institución clave para la formación de las futuras generaciones. Destacó que en ese lugar "muchos jóvenes se forman en el respeto, la disciplina y el compromiso con la Patria, pilares fundamentales para construir una Nación libre y soberana”.
Hoy rindo homenaje a la Fuerza Aérea Argentina.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 10, 2025
Daniel Sabsay cuestionó los anuncios para equilibrar el Presupuesto y planteó el riesgo de que solo prevalezca el Poder Ejecutivo.
La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.
El gobernador bonaerense sostuvo que lo que hizo el Presidente fue "tremendamente border". Y advirtió que "está en riesgo la democracia en Argentina".
El exministro de Defensa y exjefe de Gabinete señaló que la administración nacional piensa la economía al revés. "Es una doble vara que la gente percibe", dijo.
"Fanatismo ideológico", reacciones del arco político a la cadena nacional de MileiPolítica09/08/2025
Desde la oposición y el oficialismo emergieron críticas y elogios al discurso con el que el Presidente defendió el veto a las leyes de jubilaciones y discapacidad que sancionó el Congreso.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.