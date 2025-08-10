Guardianes del cielo patrio: El Homenaje de Villarruel a la Fuerza Aérea, hoy 10 de agosto

Con motivo del Día de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en su cuenta de X para honrar a la institución. En su posteo, recordó el rol histórico de la fuerza, al afirmar que “desde mucho antes de su nacimiento como fuerza armada independiente, en 1945, hasta la heroica defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, los hombres y mujeres del aire han sido siempre guardianes del cielo patrio”.

Villarruel continuó su mensaje con una expresión de gratitud hacia los miembros de la Fuerza Aérea, a quienes les dedicó su “respeto y gratitud a quienes, con valor y sacrificio, abrazan la noble misión de servir a la Argentina desde lo más alto”. La vicepresidenta destacó así el compromiso de la institución con la defensa de la Nación.

Para finalizar, Villarruel aprovechó la ocasión para celebrar un nuevo aniversario del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, una institución clave para la formación de las futuras generaciones. Destacó que en ese lugar "muchos jóvenes se forman en el respeto, la disciplina y el compromiso con la Patria, pilares fundamentales para construir una Nación libre y soberana”.