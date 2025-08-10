Gimnasia y Tiro empató en casa y terminó con su racha de victorias
Tras este empate, el "Albo" tendrá la oportunidad de sumar de a tres puntos en casa, ya que recibirá a Deportivo Maipú el 15 de agosto.Deportes10/08/2025Ivana Chañi
Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron 0-0 en un partido sin grandes emociones por la fecha 26 de la Primera Nacional.
El punto conseguido en el estadio Michel Torino dejó un sabor amargo para el "Albo", que desaprovechó una oportunidad clave para acercarse a los líderes de la Zona A.
Los dirigidos por Teté Quiroz se ubican en la posición séptima. El próximo desafío será el 15 de agosto cuando reciban a Deportivo Maipú.
Central Norte igualó sin goles y se mantiene fuera de la zona roja
La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a MéxicoDeportes10/08/2025
Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación.
El partido por la Primera Nacional está previsto para las 17 horas en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al estadio se habilitarán a las 15:30 horas.
El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Guardianes del cielo patrio: El Homenaje de Villarruel a la Fuerza Aérea, hoy 10 de agosto
En el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel rindió un homenaje a la fuerza armada a través de sus redes sociales, donde destacó su rol en la historia del país y la heroica defensa de las Islas Malvinas.