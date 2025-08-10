Gimnasia y Tiro empató en casa y terminó con su racha de victorias

Gimnasia y Tiro y Los Andes empataron 0-0 en un partido sin grandes emociones por la fecha 26 de la Primera Nacional.

El punto conseguido en el estadio Michel Torino dejó un sabor amargo para el "Albo", que desaprovechó una oportunidad clave para acercarse a los líderes de la Zona A.

Los dirigidos por Teté Quiroz se ubican en la posición séptima. El próximo desafío será el 15 de agosto cuando reciban a Deportivo Maipú.



