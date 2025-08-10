Juventud Antoniana perdió por la mínima y no levanta cabeza de visitante

Juventud Antoniana no logró replicar la solidez mostrada en casa y sufrió una dura derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El equipo de Germán Noce, que sigue sin poder ganar fuera de Salta, quedó en una posición comprometida en la lucha por clasificar a la próxima fase del Torneo Federal A.

Con la mirada puesta en sumar de a tres en el Nonagonal, el Santo recibirá a San Martín de Formosa el próximo 17 de agosto.