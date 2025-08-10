Central Norte igualó sin goles y se mantiene fuera de la zona roja

Gimnasia y Tiro empató en casa y terminó con su racha de victorias
Tras este empate, el "Albo" tendrá la oportunidad de sumar de a tres puntos en casa, ya que recibirá a Deportivo Maipú el 15 de agosto.
Central Norte sumó un punto crucial en su visita a Almirante Brown, tras un empate 0-0 por la fecha 26 de la Primera Nacional.
El resultado le permite al "Cuervo" mantenerse fuera de la zona de descenso directo y tomar aire en su lucha por la permanencia.
El próximo 18 de agosto los dirigidos por Pablo Fornasari deberán visitar a Nueva Chicago por la fecha 27.
Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación.
El partido por la Primera Nacional está previsto para las 17 horas en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al estadio se habilitarán a las 15:30 horas.
El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel rindió un homenaje a la fuerza armada a través de sus redes sociales, donde destacó su rol en la historia del país y la heroica defensa de las Islas Malvinas.