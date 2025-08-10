Central Norte igualó sin goles y se mantiene fuera de la zona roja

Central Norte sumó un punto crucial en su visita a Almirante Brown, tras un empate 0-0 por la fecha 26 de la Primera Nacional.

El resultado le permite al "Cuervo" mantenerse fuera de la zona de descenso directo y tomar aire en su lucha por la permanencia.

El próximo 18 de agosto los dirigidos por Pablo Fornasari deberán visitar a Nueva Chicago por la fecha 27.