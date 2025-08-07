El entrenador de Pumas denunció que Álvaro Angulo recibe amenazas de muerte por parte de hinchas de Independiente

Efraín Juárez no quiso evitar hablar de la situación del colombiano y la realidad que le tocó vivir en la antesala al cotejo con Inter Miami.

Luego de la derrota frente a Inter Miami, Efraín Juárez alertó a los medios la grave situación que está viviendo Álvaro Angulo desde su llegada a Pumas, producto de amenazas por parte de hinchas de Independiente. 

“Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso”, comentó el conductor táctico con un tono distinto. 

En la continuidad, destacó el esfuerzo del colombiano para jugar el compromiso ante “Las Garzas”: “El chico hace su esfuerzo como profesional, pero esas cosas hay que decirlas; no es fácil de digerir. Imagina que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono. Nos enteramos hoy en la mañana y esos mensajes suena a que fue gente de Independiente”.

“Hay que hablar de estas cosas. No es normal“, lanzó antes de finalizar la rueda de prensa en el Chase Stadium y defendiendo al defensor ante malos momentos que pudo haber tenido durante el pleito. 

