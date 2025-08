José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen, se pronunció en Aries sobre el veto al aumento jubilatorio. Expresó su indignación por la decisión del gobierno nacional y calificó de "tremenda" la falta de empatía de los legisladores, a quienes acusó de priorizar el "equilibrio fiscal sin importarle a quién dañan".

Guerrero no escatimó en críticas hacia los legisladores nacionales y, en particular, hacia los de Salta, a quienes instó a que "nos representen bien" y apoyen el aumento del 7,2% para la mínima. El presidente del centro de jubilados cuestionó duramente a los políticos que, según él, demuestran un total desprecio por la realidad de los jubilados. Recordó que figuras como Carlos Zapata, Emilia Orozco y el vocero Manuel Adorni, entre otros, manifestaron públicamente su visión sobre el tema, con comentarios que, a su parecer, reflejan una "mente que es lamentable".

El presidente del Centro de Jubilados de Yrigoyen hizo un llamado a los diputados salteños para que actúen con responsabilidad. "Espero que hoy muestren la empatía real que tienen realmente con todos los jubilados", expresó. Guerrero denunció que este veto ignora el 40% de poder adquisitivo perdido por los jubilados y que el gobierno nacional maneja fondos de sustentabilidad que podrían ser utilizados para ayudar a este sector.

"¿Por qué no reparten esos 32.000 millones de dólares entre los jubilados?", se preguntó.

Guerrero describió la situación como "una pelea entre ellos", un "acting" político que utiliza a los jubilados como excusa.

Destacó que, si no fuera por la visibilidad que dan los medios de comunicación, el tema del veto y los derechos de los jubilados no hubiese sido ni siquiera discutido. “Que no se olviden que son de Salta", y que el padecimiento es mayor en el interior del país, concluyó Guerrero en alusión a los legisladores salteños.