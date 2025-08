José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen, habló por Aries sobre la crítica situación de salud que enfrentan los jubilados del norte de Salta. A pesar de las "buenas intenciones" del nuevo director de PAMI, Guerrero denunció la falta de avances concretos y la dramática realidad de los afiliados, quienes a menudo tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos.

"De 50 recetas bajamos a nueve, a 10", detalló, y explicó que la reducción se debe a una elección dolorosa: el jubilado "o come o compra los medicamentos". Este problema, aseguró, se agudizó en el último año y medio, aunque aclaró que es una tendencia de "todos los gobiernos" que les han ido quitando derechos.

El presidente del centro de jubilados también criticó la falta de un PAMI "federalista" en la región, una situación que se hace patente en la escasa oferta de especialistas. Puso como ejemplo la ciudad de Hipólito Yrigoyen, que con 15.000 afiliados, solo cuenta con un médico cardiólogo que trabaja con PAMI. Guerrero recordó que esta situación es resultado de irregularidades detectadas en el 2017, que llevaron a la cancelación de convenios con clínicas privadas, derivando a todos los pacientes a los hospitales. Esto resultó en un "abandono de persona" que el centro de jubilados denunció con un recurso de amparo en 2021.

A pesar de los avances conseguidos tras el amparo judicial, como un aumento en el número de farmacias y médicos de cabecera, Guerrero lamentó que aún no hay respuesta para los tratamientos ambulatorios con especialistas. "Es algo muy caótico porque hasta ahora no tenemos ninguna respuesta", afirmó.

El presidente del centro de jubilados explicó que, al no tener acceso a la clínica privada, los jubilados deben ir al hospital, pero este no cuenta con los equipos para hacer estudios complejos. La única alternativa, dijo, es recurrir a un médico particular, quien trabaja con PAMI pero exige un pago de 20.000 pesos, una cifra imposible para la mayoría, o esperar "de acá a noviembre" para ser atendido.