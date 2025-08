Olmedo: “Romero entendió que es tiempo de una nueva generación” y de “caras nuevas”

En Agenda Abierta, el dirigente salteño Alfredo Olmedo, referente de La Libertad Avanza en la provincia, se refirió a la decisión del senador Juan Carlos Romero de no presentarse en las próximas elecciones y respaldó públicamente su anuncio. “El Dr. Romero me habló minutos antes de hacer el anuncio. Yo lo respeto. Por algo tuvo tantos años en política. No tengo duda que fue un gobernador exitoso en su primera gestión. Dio un cambio de rumbo no solo en la provincia, sino a nivel norte”, señaló Olmedo.

Sin embargo, el dirigente libertario consideró que “la política de hoy pasa por otro lado” y marcó una clara diferencia con el pasado. “Vienen caras nuevas, gente nueva. Romero supo interpretar eso. Sabe que La Libertad Avanza está fundada por gente nueva, con ideales de Javier Milei. Nosotros sabemos respetar los otros espacios políticos, pero puntualmente no dejamos entrar gente de afuera. Es una generación nueva de ideales, de gente y de todo lo que estamos viviendo en este país”.

En esa línea, Olmedo reivindicó su propio recorrido político: “Hace 15 años que planteo lo mismo que plantea Milei hoy. Quizás me anticipé a los tiempos. Con el presidente tengo una relación que va más allá de la amistad. Coincidimos ideológicamente”.

También defendió con énfasis la gestión del Gobierno nacional: “Nuestros tres diputados nacionales fueron eje en la aprobación de las leyes que sacó Milei. El presidente tiene una claridad de concepto sobre a dónde lleva al país. Hoy, por supuesto, no estamos ni cerca de lo que era cuando asumió. Estábamos peor que la franja de Gaza o países en guerra”.

Además, cargó contra la corrupción de gobiernos anteriores: “Se robaron las rutas, las jubilaciones, todo. Por eso está presa la expresidenta. Si a ella le dieron 6 años por eso, imagínese el que roba un millón, piensa que le van a dar un pasaje a Disney. Milei agarró un país en llamas y bajó la inflación. Está cortando la mayoría de la corrupción”.

Finalmente, insistió en que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus responsabilidades: “Las escuelas, los hospitales, las ambulancias, la policía y los bomberos tienen que ser sostenidos por la provincia. No pueden estar haciendo rifas para comprar una curita o una inyección. Y los vehículos del Estado no pueden usarse para llevar droga, sino para atender a la gente”.