“No todo es el tamaño”: llaman a desmitificar el rol masculino en el sexo

En De Eso Sí Se Hablan, la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi brindó una serie de definiciones sobre la salud sexual masculina y los mitos que aún generan angustia e inseguridad, especialmente en torno al tamaño del pene. “Cuando los varones tienen exceso de peso, muchas veces la grasa que también se junta en la parte de los genitales hace como que el pene no se exteriorice. Estar con el peso adecuado ayuda a que el órgano se visualice y no tengan ese temor”, explicó.

Gelsi también cuestionó los estereotipos sobre el desempeño masculino: “Esa crianza tan centrada en el rendimiento y el tamaño del pene está mal, porque les pone mucha presión. Piensan que el desempeño sexual tiene que ver con sus genitales y no es así”, advirtió. Recordó el caso de una pareja que consultó por dolor durante la penetración debido a un pene de gran tamaño: “Cuando aparece el dolor, el dolor es enemigo del placer. Hay que buscar soluciones, como posiciones donde ella esté arriba y pueda regular la penetración. La mujer debe poder decir: ‘me duele’”.

Además, Gelsi destacó la importancia de los controles genitales en los niños: “Muchas veces en los exámenes no se revisan los genitales. Se debe hacer un control completo, también para evitar infecciones en el surco balano-prepucial si no se puede correr el prepucio correctamente”. Recomendó consultar a partir de los cinco años si no se ve el glande o si hay molestias.