El pasado viernes, un incendio devastador arrasó con más de 30 viviendas precarias en la zona de Ampliación 20 de Junio, donde numerosas familias construyeron sus casas sobre un antiguo relleno sanitario. El viento y la sequedad del ambiente facilitaron que las llamas se propagaran con rapidez, generando una emergencia de gran magnitud que movilizó a distintos cuerpos de bomberos.

Walter Chávez, jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, en diálogo con "Qué Domingo", por Aries, confirmó que el fuego se inició en las márgenes del río Arenales y se expandió sin control. “Fue en un lugar donde no es apto para habitar, puesto que es un relleno sanitario. El fuego arrasó con viviendas precarias donde los elementos de fácil combustión formaban parte de la estructura”, explicó.

El siniestro se agravó por las condiciones del terreno, repleto de basura y materiales inflamables, como plástico, papel y madera. Chávez detalló que no es la primera vez que ocurre un incendio en ese sector, “hemos trabajado más de cinco días para apagar incendios anteriores allí. Esta vez el viento y la cantidad de desechos hicieron que todo se descontrolara”, indicó.

Chávez recordó que ese tipo de ocupaciones se repiten en sectores no urbanizados donde, además, las calles son tan angostas que impiden el ingreso de autobombas. “Tuvimos que usar unidades de ataque rápido montadas sobre camionetas. Es un riesgo latente, ya lo habíamos advertido”, señaló.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios advirtió que, si no se controla la expansión de construcciones en zonas no habilitadas, la tragedia podría repetirse. “Este lugar no era habitable. La gente construye donde puede, pero sin medir los riesgos. Hoy las consecuencias están a la vista”, lamentó.