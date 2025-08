ANSES: cómo iniciar el trámite de jubilación por invalidez y en qué casos corresponde

En su columna por Aries, la abogada Julia Toyos hizo un fuerte llamado a la concientización sobre el acceso al retiro transitorio por invalidez, una prestación previsional muchas veces desconocida o subestimada por los trabajadores en actividad. “Cuando uno tiene un 66% de incapacidad laboral, no importa la antigüedad: puede solicitar una jubilación por invalidez”, remarcó.

Toyos sostuvo que existe un “ideario popular” que asocia esta jubilación con un haber más bajo, cuando en realidad “tiene una tasa de reemplazo más alta que la jubilación ordinaria”. Según explicó, mientras la jubilación común reemplaza entre el 40% y el 60% del sueldo, la jubilación por invalidez representa el 70% del promedio de los últimos cinco años trabajados.

La abogada también alentó a quienes sospechen de una enfermedad profesional o minusvalía a iniciar el trámite de evaluación en ANSES: “No es un trámite largo, puede resolverse en dos o tres meses”, aseguró. El proceso incluye una evaluación en la Comisión Médica, donde se analizan los estudios médicos aportados y se determina el grado de incapacidad.

Toyos subrayó que incluso quienes no lleguen al porcentaje necesario pueden beneficiarse con recomendaciones médicas u obtener un cambio de tareas por parte del empleador. Además, si la afección está vinculada a una enfermedad profesional, “es posible que la ART deba cubrir los tratamientos o la rehabilitación”.

“La gente deja pasar el tiempo. Después vienen diciendo ‘me voy a morir’, y claro, ya es tarde. Pero si uno no reclama, no cambia su realidad. Como decía mi abuela: el que no llora, no mama”, concluyó con crudeza.