Mazzone sobre las paritarias: “No firmé y me hago cargo”

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, confirmó, por Aries, que no firmó el último acuerdo paritario docente con el Gobierno provincial y que actualmente está recorriendo el interior para dialogar con los delegados. “Estoy consultando, por eso estoy saliendo al interior para reunirme con los delegados y ver”, explicó. Aclaró que no firmar no implica automáticamente convocar a un paro y que ese tipo de medidas requiere consenso con las bases.

Mazzone remarcó que la decisión gremial responde, principalmente, al incumplimiento del Gobierno respecto al blanqueo del código 690. “Del petitorio, lo único que no cumplió el gobierno fue con el blanqueamiento de este código”, señaló, al tiempo que destacó que dicho código impacta directamente en el salario y la futura jubilación de todos los niveles docentes. A su vez, reconoció que el aumento del 14% acordado también se aplicaría sobre ese ítem si se regularizara.

Consultado sobre una posible medida de fuerza, dijo que la decisión final dependerá de lo que transmitan los delegados. “El docente tiene que saber de antemano que se le va a descontar porque el Gobierno salió a decir que le va a descontar. Yo no puedo asegurar lo contrario”, aclaró. También recordó que ADP realizó cinco paros durante el año, en su mayoría nacionales convocados por CTERA.

“Ahora no firmé y me hago cargo”, sentenció Mazzone.