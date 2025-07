La CGT llamó a "crear conciencia" y advirtió que el país está en riesgo

En Derechos del mundo del trabajo, el secretario general de la CGT Salta, Carlos Rodas, lanzó un duro mensaje contra las políticas del gobierno nacional y pidió a la ciudadanía "crear conciencia" de cara a las elecciones previstas para fin de año. “Estamos ante una oportunidad clave para elegir entre un proyecto nacional y popular, o seguir permitiendo que nos roben el futuro y la patria”, afirmó el sindicalista.

Rodas cuestionó duramente el alto nivel de abstención registrado en las últimas elecciones, lo cual —según indicó— refleja el nivel de descreimiento de la población. “Es gravísimo que el 50% de los argentinos no haya ido a votar. No podemos actuar con bronca o por odio. El voto es por el futuro de nuestros hijos, no es una catarsis emocional”, remarcó.

El líder gremial también apuntó contra las políticas económicas del oficialismo y en particular contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Está repitiendo lo mismo que se hizo en el gobierno de Macri: endeudar al país de manera descontrolada. Es tan grande la deuda que no existe el dinero físico para pagar los intereses. Eso lo terminamos pagando con el agua, los terrenos y los recursos estratégicos del país”, sostuvo.

Además, denunció un modelo económico “netamente extractivista”, que a su entender “destruye las economías regionales, arrasa con el tejido social de los trabajadores y no deja ningún valor agregado para la economía local”.

Por último, Rodas expresó su preocupación por la actitud de algunos dirigentes provinciales frente al avance del gobierno nacional. “Algunos están extorsionados y otros se rinden de rodillas ante un gobierno cruel y malvado. Pero la ciudadanía tiene que despertar, participar y defender lo que es suyo”, concluyó.