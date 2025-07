Tisec apuntó contra el IMAC: “Es un monopolio que busca manejar la salud en Salta”

En medio de un fuerte conflicto por la atención de afiliados del PAMI en Salta, por Aries, Rubén Maldonado, responsable de Tisec S.R.L, denunció una maniobra para imponer un monopolio privado en la provincia, a través de la red de clínicas IMAC. Según el médico, esta estructura empresarial estaría desplazando a prestadores con trayectoria para concentrar la atención financiada con fondos públicos del PAMI y del IPS.

“Esto no es un problema entre privados, como dijo el ministro Magione. Acá está en juego la plata pública, y están dejando afuera a quienes venimos trabajando desde hace 23 años”, sostuvo Maldonado. Tisec fue uno de los principales prestadores del Hospital Militar y, según su responsable, realizaban hasta 88 cirugías mensuales y atendían más de 100 consultas diarias por guardia.

El conflicto se desató luego de que el PAMI notificara a Tisec S.R.L que dejaría de contar con sus servicios en apenas 15 días, sin justificación clara. “Nos generaron un desorden total. Esto no responde a criterios médicos ni de calidad, sino a intereses económicos”, remarcó Maldonado.

El profesional acusó además a la red IMAC de haber comprado múltiples clínicas en Salta capital y el interior con el objetivo de “manejar la salud de la provincia”. “Esto es un avance político para favorecer un monopolio. El año pasado intentaron lo mismo con la Asociación de Clínicas del Interior. Se la devolvieron en dos semanas porque no había prestadores alternativos. Ahora van por el hospital militar, que es el más grande en volumen de afiliados y facturación”, alertó.

Por último, Maldonado cuestionó al Círculo Médico y otras entidades del sector por no advertir el avance de este modelo concentrador. “Nosotros no somos gerenciadores ni empresarios, somos médicos asistencialistas. Queremos seguir atendiendo a nuestros pacientes, no competir con redes que quieren hacer negocios con la salud pública”, concluyó.