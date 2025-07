“Los dejan tirados”: Mangione denunció que el Hospital Militar abandonó a los afiliados del PAMI

Por Aries, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, alertó sobre una grave situación que afecta a los adultos mayores afiliados a PAMI en la provincia. A pesar de que la empresa Tisec S.R.L, gerenciadora del Hospital Militar mantiene un contrato vigente hasta el 31 de julio para la atención de estos pacientes, el centro de salud habría dejado de brindarles atención, obligando a derivar a los adultos mayores a hospitales públicos como el San Bernardo y el Hospital del Milagro, ambos saturados y sin capacidad para absorber la demanda.

“Los viejos los dejan tirados y no los quieren atender, diciendo que no hay camas en las clínicas ni hospitales privados. ¿Y saben dónde terminan? En el sistema público, y nosotros tenemos que hacernos cargo”, denunció Mangione. El funcionario enfatizó que esta situación genera una sobrecarga significativa en el sistema público de salud, mientras que los prestadores privados incumplen con su responsabilidad.

El ministro también señaló que, aunque el Hospital Militar mantiene un contrato hasta fin de mes, se niega a cumplirlo, lo que generó una crisis para los pacientes. “Tienen contrato hasta el 31 de julio y deberían atender, pero no lo hacen. PAMI debería hacer la denuncia correspondiente, porque nosotros vamos a atender a los pacientes, pero si ellos pagan por ese servicio, deberían garantizarlo”, afirmó.

Mangione explicó además que el Hospital Militar no estaba habilitado correctamente desde 2021 y recién comenzó a presentar la documentación necesaria, lo que complica aún más la situación. “No me voy a meter en problemas económicos entre privados, pero sí cuando afectan a los viejos y no les dan el servicio que merecen”, agregó.

El ministro insistió en la necesidad de mejorar la gestión y exigió mayor compromiso y control en la prestación de servicios de salud a los jubilados y pensionados, para evitar que sean “tratados como un trapo que llevan de un lado a otro”.