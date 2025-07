Los Pumas en Salta cerraron la ventana de julio con una goleada 52-17 ante Uruguay

Luego de la victoria de Los Pumas en Salta por 52-17 ante Uruguay, el combinado argentino terminó su participación en la ventana de julio y encara ahora el arranque del Rugby Championship 2025. Viví todo el rugby en Disney+.

El calendario de Los Pumas en 2025

20/6 British & Irish Lions 24-28 Los Pumas - Dublín.

5/7 Los Pumas 12-35 Inglaterra - Buenos Aires.

12/7 Los Pumas 17-22 Inglaterra - San Juan.

19/7 Los Pumas 52-17 Uruguay - Salta.

16/8 Los Pumas vs All Blacks - Córdoba.

23/8 Los Pumas vs All Blacks - Buenos Aires.

6/9 Wallabies vs Los Pumas - Townsville.

13/9 Wallabies vs Los Pumas - Sídney.

27/9 Springboks vs Los Pumas - Durban.

4/10 Los Pumas vs Springboks - Londres.

9/11 Gales vs Los Pumas - Cardiff.

16/11 Escocia vs Los Pumas - Edimburgo.

23/11 Inglaterra vs Los Pumas - Londres.



El try de Matías Moroni para Los Pumas que levantó al público en Salta



En el marco de un primer tiempo sumamente parejo y equilibrado entre Los Pumas y Uruguay en Salta, el equipo argentino se fue al descanso ganando por 12-7 gracias a la irrupción de uno de sus referentes: Matías Moroni.

Cuando al conjunto de Felipe Contepomi le costaba quebrar a la defensa de Los Teros, Tute rompió un tackle a toda potencia por el centro de la cancha y firmó la segunda conquista para el dueño de casa.

