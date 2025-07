“El gobernador no eligió a Milei, pero defiende construir sobre el diálogo”

El ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, se pronunció con dureza tras la disolución de Vialidad Nacional y la creación de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, dispuesta por decreto presidencial. En diálogo con Aries, advirtió que se profundiza un modelo centralista que deja fuera al Norte argentino. “Por eso es un país pensado para pocos y para el centro, el mismo país que describen las vías férreas y un país centralista. Esta es la profundización de ese modelo”, sostuvo.

Camacho remarcó que las consecuencias serán visibles en la pérdida de infraestructura estratégica y en la inequidad territorial: “Cada vez nos vamos a quedar más lejos, aunque tengamos la misma distancia, porque vamos a tener menos vías de comunicación. No van a funcionar los ferrocarriles que al menos de carga estaban funcionando en la zona núcleo Salta, en la zona productiva sobre la ruta I-6, sobre la ruta 5”.

El ministro también criticó la falta de respuesta estatal ante situaciones críticas, incluso cuando hay intervención judicial. “Han visto gente en Metán recurría a la Justicia y la Justicia, con amparo, ordenaba que se arregle tal o cual cosa, como era el caso del tramo de Yatasto a Metán, y aun así una empresa que era ya nacional, porque había sido nacionalizada como corredor vial, no daba ninguna respuesta”, denunció.

En ese marco, respaldó la postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien este lunes se reunió con la secretaria General de la Presidencia, Karina Miei, destacando su compromiso con los intereses provinciales. “El gobernador no lo eligió a Milei. Aquí lo eligieron los salteños, buena parte de los salteños. Aquí lo que se eligió era un modelo”, subrayó. Y agregó: “Ahora la responsabilidad del gobernador es no aflojarle, conseguir las mejores cosas para los salteños”.

Camacho ponderó la vocación de diálogo del mandatario provincial, pero marcó límites claros frente a políticas que excluyen al interior: “Es una persona que claramente defiende la postura de diálogo, de construir sobre el diálogo, a pesar de las diferencias ideológicas. Pero otra cosa es comulgar con un proceso que tiende a dejar la Argentina estructuralmente pobre, la Argentina profunda, la Argentina del Norte Grande o de la Patagonia postergada una vez más”.

En cuanto a los recursos, recordó que Nación retiene impuestos que antes se transferían a las provincias. “El impuesto a los combustibles que derivaba dinero para el mantenimiento de rutas, para planes de vivienda, para el Fondo Federal de Infraestructura Eléctrica, el CDI, en realidad se lo mandan a la provincia porque ya están recaudando ese impuesto, se lo queda Nación y absolutamente no llega nada de eso a las provincias”, criticó.

También denunció la falta de envío de ATN y presupuesto: “Los ATN no son ayudas discrecionales, son parte de lo que aportan las provincias en término impositivo y que se queda Nación para asistir en casos de emergencia. ¿Ustedes vieron algún caso? No. Entonces, ¿qué dicen los gobernadores? Por lo menos devuelvan lo que es nuestro”. Y concluyó: “Esa imagen no significa que el gobernador se aparte de la posición de los mandatarios provinciales. Seguirá reclamando que Nación entregue, no que done, sino que dé lo que corresponde a un Estado provincial que integra este país federal”.