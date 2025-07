Agustina Álvarez manifestó su intención de liderar el PRO Salta

En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, la concejal y referente del PRO Salta, Agustina Álvarez, analizó la situación actual del espacio, luego de los resultados en las últimas elecciones y las dificultades internas.

“Entendemos que hubo un cambio de paradigma, la sociedad hoy busca dirigentes más combativos, más dispuestos a confrontar, y nosotros siempre tuvimos perfiles más técnicos, más centrados en lo que consideramos que era lo mejor para los salteños y los argentinos”.

La concejal también se refirió a los conflictos internos que golpearon al PRO nivel nacional, especialmente el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Según afirmó, ese conflicto “afectó demasiado” y debilitó la conducción partidaria.

A nivel local, Álvarez cuestionó la prolongación de la intervención en la provincia y manifestó su deseo de conducir el espacio.

“Tenemos que convocar elecciones, lamentablemente nosotros no tenemos esa decisión desde Salta sino que depende desde el Consejo Nacional. Me encantaría que sea liderado por mí, por gente de la juventud, me atrevo a decir que somos el único espacio político que tiene una juventud activa y que está en crecimiento”, expresó.

Finalmente consideró necesario “aggiornarse a la sociedad en los tiempos actuales con cambio de estrategia y mentalidad” y reforzó la necesidad de terminar con la intervención para “enaltecer esa vida institucional que desde el PRO siempre predicamos”.