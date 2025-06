Concejales de Hipólito Yrigoyen cobran $247.000 y piden actualización

Por Aries, la concejal de Hipólito Yrigoyen, Gabriela del Castaño, respondió a las declaraciones de la intendenta local, quien anunció que vetará el presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante por contener un artículo que contempla el aumento de la dieta de los ediles.

Del Castaño explicó que, si bien el incremento fue propuesto por otros miembros del cuerpo, acompañó la iniciativa al considerarla necesaria: “El sueldo del concejal hoy es de 247.000 pesos, mientras que el de la intendenta debería ser un 30% más, es decir 310.000 pesos, como establece la Carta Orgánica. Queríamos regularizar esa diferencia”, sostuvo.

“No tenemos asesores ni secretarios propios. Todo lo que hacemos es con recursos personales. No vinimos a hacernos las víctimas, sino a cumplir la función para la que fuimos elegidos”, remarcó la edil, quien además propuso una solución legal al conflicto: “Si a la intendenta le molesta ese artículo en particular, puede vetarlo y promulgar el resto del presupuesto. Sería lo mejor para que el municipio no siga funcionando sin herramientas básicas de gestión”.

Por último, reiteró que el objetivo de los concejales es que “se hagan las cosas como corresponde” y se respete el marco legal. “No queremos escándalos, queremos orden institucional”, concluyó.