Nora Giménez llamó a una unidad “sin doble discurso” en el peronismo

En El Acople, la senadora nacional por Salta de Unión por la Patria, Nora Giménez, advirtió sobre las consecuencias del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó contra la intención del Ejecutivo de “hacer desaparecer el Estado”. Para la legisladora, el país enfrenta una “destrucción brutal” que afectará profundamente las estructuras sociales y productivas.

“Cuando termine esta gestión, nos vamos a encontrar con un país devastado, desde las rutas hasta la ciencia y la técnica”, señaló Giménez. Según sostuvo, el gobierno nacional ha trasladado toda la responsabilidad de gestión a las provincias, incluso en aspectos básicos del funcionamiento del Estado. “Hay una negación de la realidad del país. Esta política de ajuste va más allá de la eficiencia, hay una intencionalidad clara”, afirmó.

En relación con el futuro político y electoral, Giménez aclaró que aún no define una postulación personal, y que cualquier participación debe estar enmarcada en “un proyecto colectivo, que represente intereses y sectores que el peronismo históricamente abarcó”. En este sentido, subrayó la necesidad de reconstruir un modelo de país y de provincia desde una mirada federal y popular.

Consultada por la posibilidad de una unidad del peronismo salteño, Giménez se mostró abierta pero tajante: “Bienvenida sea si se logra, pero no puede haber doble mensaje. No se puede estar con el diablo y con los santos. No se puede reivindicar el peronismo y al mismo tiempo apoyar un modelo que va contra sus principios”.