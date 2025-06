“La crueldad de Milei, hoy da prestigio”, advirtió Antonio Gutiérrez

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el psicoanalista Antonio Gutiérrez vinculó la figura del presidente Javier Milei con una transformación más amplia que atraviesa la cultura contemporánea. “Es un fenómeno de época”, sostuvo, al referirse a lo que definió como una “mutación antropológica” posterior a la pandemia.

Para Gutiérrez, Milei no es una anomalía ni una excentricidad suelta. “No es un personaje que vino de otro planeta ni un accidente en la realidad. Representa a una parte importante de los argentinos. A más de uno le gustaría tener la motosierra en sus manos”, expresó.

El especialista apuntó a una transformación subjetiva que se habría acentuado en los últimos años, vinculada a la pérdida de referencias históricas y culturales. “Se trata de sujetos deshistorizados, desculturizados, sin conciencia de sí mismos ni de lo que hacen”, dijo.

En ese marco, introdujo un concepto central en el análisis clínico: el de las “psicosis ordinarias”. Según explicó, estas no se manifiestan con los signos clásicos como alucinaciones o delirios evidentes, sino con una certeza absoluta en el decir y en el actuar. “Es un sujeto que no duda, que cree firmemente en lo que dice y hace. Y ahí radica la dimensión psicótica, no en lo extravagante, sino en la imposibilidad de poner en pausa, de reflexionar, de dudar”.

La certeza, remarcó Gutiérrez, es una señal del orden de la psicosis, en contraposición con la duda, característica de las neurosis. “Puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa sin el más mínimo titubeo. Esa falta de pausa es lo que define este fenómeno”, remarcó.

Gutiérrez también destacó el lugar que ocupa hoy la crueldad en el discurso y la práctica política. “Otro rasgo es la impiedad, la falta de humanidad. Es un personaje que aparece como cruel, y esa crueldad, curiosamente, llama a la identificación de muchas personas, sobre todo jóvenes. Hoy la crueldad está instalada, la impiedad está instalada casi como metodología política, como estrategia”.

Finalmente, Gutiérrez subrayó que Milei no llegó al poder por un plan maestro, sino por haber captado el momento social exacto. “No necesariamente los líderes son muy inteligentes. Estuvo en el momento justo, en el lugar justo. Se subió a una tarima en el Obelisco con una motosierra y eso impactó. Yo digo que quien ganó las elecciones no fue Milei, fue la motosierra”, concluyó.