Ventas en caída: Adelantan el Día del Niño

El Día del Niño regresará este año a su fecha histórica: el segundo domingo de agosto. La medida marca un cambio relevante para el sector juguetero, que había optado por el tercer domingo desde 2013 para no coincidir con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) señalaron que existía un consenso firme en el sector para volver al segundo domingo en caso de que las PASO no se realizaran. “Se suspendieron las PASO. Había consenso al interior del sector en que volver a la fecha original era lo ideal en términos económicos porque se está más cerca del cobro del sueldo”, explicaron desde la entidad. La última vez que el Día del Niño cayó en esa fecha fue en 2012.

El cambio no solo tiene un componente simbólico, sino que responde a una estrategia comercial que apunta a maximizar ventas. Según referentes del sector, el tercer domingo empalmaba con fines de semana largos y muchas familias destinaban el presupuesto originalmente pensado para regalos a viajes o escapadas. En cambio, el segundo domingo no sólo se aleja de la fecha patria y el feriado, sino que se ubica más cerca del cobro de salarios, lo que facilita la compra sin necesidad de financiarse.

El movimiento de la fecha también motivó una coordinación con entidades bancarias. Representantes de la Cámara mantuvieron reuniones con varios bancos con el objetivo de alinear las promociones para la semana previa al 10 de agosto. “Estuvimos reunidos con muchos bancos para sensibilizar sobre el cambio de fecha y que estén orientadas las promos para la primera semana de agosto”, indicaron.

Ventas en caída

El rubro juguetero atraviesa un momento complejo. En mayo, las ventas en unidades se ubicaron 15% por debajo del mismo mes del año anterior. Esta caída profundiza una tendencia negativa que ya se expresó en los dos últimos Días del Niño. En 2024, a pesar del buen clima, de las promociones bancarias y del feriado del 17 de agosto que no se trasladó, las ventas de juegos y juguetes se contrajeron un 16% interanual en volumen.

Dentro del sector, se reconoce que el Día del Niño explica alrededor del 60% de las ventas anuales. Por eso, se convirtió en un objetivo prioritario lograr un repunte en esta nueva edición. La expectativa está puesta en capitalizar el buen desempeño que tuvo la última edición de la Feria del Juguete, realizada entre el 21 y el 25 de mayo en La Rural. El evento atrajo un 12% más de visitantes respecto a 2023 y varios espacios destinados a expositores quedaron chicos. “Quedó gente en lista de espera. Hay mucho interés por promocionar, por exponer”, comentaron desde la Cámara.

A pesar del contexto recesivo, desde la entidad destacaron que no hubo aumentos de precios con relación al año pasado. “No hay mucho margen para aumentar porque si no, no vendés”, explicaron. Esta decisión responde a la necesidad de mantener accesibles los productos en un escenario de caída del consumo y alta sensibilidad en los precios.

Uno de los puntos que preocupa a los fabricantes es la evolución de las importaciones. Aunque el ingreso de productos creció, el foco del sector está en que los productos que ingresan cumplan con los certificados de seguridad correspondientes. “Más que la cantidad, nos importa que ingresen productos certificados”, señalaron. Actualmente, un 30% de las importaciones ingresan a valores inferiores a los tres dólares por kilo, lo que puede implicar una competencia desleal para los fabricantes locales.

En el plano comercial, el canal mayorista mostró cierto grado de optimismo, a diferencia del canal minorista, que sigue con bajo nivel de movimiento. Según explicaron, “el mostrador está quieto pero el canal mayorista tiene una suerte de expectativa por cómo anduvo la feria”. Si las visitas que recibió la exposición se traducen en pedidos concretos, el sector podría iniciar una recuperación durante el tercer trimestre del año.

Entre las iniciativas que ya se encuentran en marcha, figuran campañas de descuentos y cuotas sin interés, impulsadas en conjunto con bancos y plataformas de pago. Estas acciones buscan facilitar la compra anticipada y evitar concentraciones de demanda sobre la fecha, algo que puede dificultar la logística de entrega tanto en tiendas físicas como en canales online.

El regreso a la fecha original del Día del Niño forma parte de una serie de decisiones del sector que apuntan a ordenar el calendario comercial y aprovechar mejor los ciclos de ingresos familiares. “Al tercer domingo la gente llega sin un mango”, resumieron desde la Cámara. Esa situación obligó en años anteriores a reforzar la dependencia de financiamiento y promociones para concretar ventas.

Campaña para reconectar con el juego

En paralelo con el cambio de fecha y las acciones promocionales, el sector relanzó la campaña “Volver a jugar”, una iniciativa destinada a visibilizar el valor del juego en la infancia y su impacto en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los chicos. La campaña promueve el juego en familia como una herramienta para fortalecer vínculos y fomentar el tiempo compartido entre generaciones.

La cámara, que dirige Matías Furió, impulsó esta propuesta con el objetivo de reposicionar el rol de los juguetes como mediadores en las relaciones entre adultos y niños, más allá de su función lúdica. Según expresaron, “jugando también se aprende, se contiene, se construye autoestima y se crean memorias afectivas que perduran”.

La entidad también resaltó la importancia de los adultos moderando el acceso de los más pequeños a las pantallas táctiles, ya que estas “pueden alterar el desarrollo cerebral y neurocognitivo, generar problemas visuales, posturales, de lenguaje y comunicación, afectar el sueño, tener déficit en la atención y provocar irritabilidad, ansiedad y dificultades para autorregularse, además de sedentarismo y problemas de obesidad infantil”, dice el comunicado de la CAIJ.

