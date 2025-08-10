Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), describió un panorama desolador: "Se vende menos, no hay plata".
La billetera que paga más y desbancó a Mercado Pago y Naranja X
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.Argentina10/08/2025
En la constante competencia por captar los ahorros de los argentinos, una billetera virtual menos tradicional se posicionó por encima de gigantes como Mercado Pago y Naranja X, ofreciendo el rendimiento más alto del mercado en agosto. Se trata de Cocos, que lidera el ranking de tasas de interés.
Según supo Noticias Argentinas a partir de un informe de El Economista, la Tasa Nominal Anual (TNA) de Cocos se ubica en 31,97%. Le siguen de cerca Mercado Pago y Prex Argentina, ambas con un 31,46%, y Personal Pay con 31,43%.
La mayoría de estas plataformas invierten el saldo de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM), que ofrecen liquidez diaria y acreditación automática de intereses, una ventaja clave frente a los plazos fijos tradicionales.
El ranking completo: qué billetera virtual paga más interés
Con los últimos ajustes, el ranking de las principales billeteras virtuales quedó de la siguiente manera:
Cocos: 31,97%
Mercado Pago: 31,46%
Prex Argentina: 31,46%
Personal Pay: 31,43%
Claro Pay: 30,33%
Astropay: 29,78%
Naranja X: 29,00% (con tope de $800.000)
Lemon Cash: 27,53%
Ualá: 27,00% (con tope de $1.500.000)
