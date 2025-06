Agenda del Mundial de Clubes 2025: partidos del sábado 21 de junio

Con River y Boca como representantes argentinos, se juega el esperado Mundial de Clubes 2025, el novedoso torneo que se disputa en Estados Unidos con 32 equipos, y que arrancó este sábado 14 de junio y sigue este sábado con cuatro partidos.

Qué partidos se juegan hoy sábado 21 de junio

El octavo día del certamen tiene cuatro partidos, correspondientes a la segunda fecha.

Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | Fecha: 21 junio | Hora: 13:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 21 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Fluminense vs. Ulsan | Fecha: 21 junio | Hora: 19:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

River vs. Monterrey | Fecha: 21 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles | TV: Telefé, D-Sports y Disney +

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly y Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Los Ángeles FC

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsain HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Con información de Noticias Argentinas