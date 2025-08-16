El combinado argentino sueña con romper una racha negativa ante su gente y arrancar con el pie derecho ante los temibles neozelandeses.
Boca visita a Independiente de Rivadavia con la urgencia de sumar tres puntos
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda.Deportes16/08/2025
Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20:30hs. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.
El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.
El “Xeneize” comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.
Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.
La “Lepra” mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Quinta fecha
Independiente de Rivadavia - Boca Juniors
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero
Horario: 20:30
TV: ESPN Premium
Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.
Con información de Noticias Argentinas
Con esta victoria, Australia no solo sumó puntos valiosos en el Rugby Championship, sino que además rompió una sequía de 60 años sin ganar en Ellis Park frente a Sudáfrica.
El “Calamar” se llevó los tres puntos con un doblete de Ronaldo Martínez. Ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
El próximo lunes ante Central Norte de Salta visitará a Nueva Chicago en Mataderos. El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer, a través de su boletín oficial, las resoluciones relacionadas con los incidentes ocurridos en el partido ante Almirante Brown y confirmó que el choque entre los "cuervos"y el "torito" se jugará con asistencia de público locaL
El comunicado de Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas con la policía brasileña en Belo HorizonteDeportes15/08/2025
"Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución”, informó la institución mendocina. El desquite será la semana que viene, en Cuyo.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
En el marco de la celebración por el Día de las Infancias, la educadora y artista salteña, Mily Ibarra, reflexionó sobre la importancia del juego como un derecho fundamental.
