CFK logró el respaldo de todos los gobernadores de UP en la previa a la marcha a Plaza de Mayo

Los gobernadores peronistas se reunieron este martes en la sede del Partido Justicialista (PJ) y manifestaron su respaldo a Cristina de Kirchner, al tiempo que confirmaron el cambio de horario y lugar de la movilización del miércoles. Finalmente, se realizará a las 14 en Plaza de Mayo y no a las 10 en el departamento de la expresidenta con destino a Comodoro Py, tal como habían pautado de antemano las distintas tribus celestes.

"Seguimos en proceso de organización ante esta decisión monstruosa que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acompañado por todo un esquema mediático y económico", confirmó a Ámbito el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "Esto nos fortalece aún más porque tenemos no solamente la obligación, el deber, sino la responsabilidad de asumir el momento histórico que estamos viviendo", señaló.

El mitin se desarrolló en el edificio de Matheu 130 a partir de las 18 y contó con la participación de todos los jefes provinciales de UP, en una muestra de fortaleza del PJ en medio de las peleas intestinas que lo asolaron en los últimos meses. Como adelantó Ámbito, de manera presencial estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Quintela.

En tanto, dieron el presente vía Zoom el santiagueño Gerardo Zamora -de viaje institucional en EEUU- y el formoseño Gildo Insfrán. Incluso participaron los díscolos Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes también se conectaron a través de la web. El cónclave había sido convocado por el vicepresidente del partido y senador nacional José Mayans, abocado a articular el trabajo entre los distintos espacios peronistas.

Gobernadores UP respaldaron a Cristina Kirchner

La decisión de modificar horario y convocatoria de la movilización tuvo que ver con que la Justicia le notificó este martes a la expresidenta la habilitación para cumplir prisión domiciliaria, eximiéndola de asistir a los tribunales de Comodoro Py. De esa manera, la caravana para acompañarla perdió sentido. Sin embargo, la decisión de todos los sectores del peronismo era mantener en pie la convocatoria y dar una muestra de fortaleza que sirva también con mensaje al gobierno de Javier Milei.

Precisamente, parte del encuentro en el PJ tuvo un cariz netamente opositor. Al respecto, fuentes que estuvieron en la reunión remarcaron el apoyo irrestricto de los mandatarios a Cristina Kirchner. "Plantearon que la movilización tiene que ser contundente en defensa de Cristina y para frenar a Milei por el desastre que está ocasionando en todo sentido", señalaron desde una provincia.

Varios de los presentes destacaron que el cónclave fue "muy bueno" y ponderaron el discurso de Gildo Insfrán, quien desde Formosa hizo un fuerte llamado a la defensa de la expresidenta. El norteño tendrá elecciones legislativas y de convencionales constituyentes el próximo domingo 29 de junio, por lo que decidió no viajar a Buenos Aires.

Tras el encuentro, Ricardo Quintela le confirmó a Ámbito su participación en la marcha y comentó que habrá otras concentraciones similares en diversas provincias. En el caso de La Rioja, se encontrarán en el Parque de la Juventud.

"Este Gobierno vino a destruir a la República Argentina. No existe Patria, no existe un país, sin un Estado fuerte que lo pueda conducir. No hay una política que este Gobierno haya aplicado en beneficio de algún sector de la sociedad", mencionó. Consultado respecto a si la administración de Milei está vinculada a la condena contra Cristina, dijo que "no sabe si tiene que ver", aunque remarcó que "sí es funcional" a la Casa Rosada.

En el encuentro también dieron el presente numerosos dirigentes del peronismo, incluso alejados de la conducción de Cristina Kirchner. Entre otras autoridades partidarias y dirigentes, estuvieron los senadores Wado de Pedro, Silvina García Larraburu y María Inés Pilatti Vergara. También los diputados Germán Martínez, Lorena Pokoik, Leopoldo Moreau, José Glinski y Blanca Osuna. Felipe Solá, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y su par de Ushuaia, Walter Vuoto, son otros de los nombres que marcaron check.

Con información de Ámbito