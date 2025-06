UNSa: Denuncian que la gestión de Hoyos pagó USD 15 mil para la web, pero no funcionó

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, denunció que la fundación de la casa de altos estudios contrató a dos personas por un total de USD 15.000 para realizar mejoras en la página web institucional, sin que esas tareas se hayan llevado a cabo.

“Hay una contratación desde la fundación de la universidad a dos personas humanas por una suma aproximada de 15.000 dólares”, confirmó Nina en diálogo con Aries. Según indicó, el contrato se firmó en moneda extranjera y el último pago se efectuó en mayo de 2025, cuando se dio por finalizado.

El rector lo reveló ayer en conferencia de prensa tras una consulta de la prensa. “No quería informar todo esto hasta no tener un informe global de los movimientos de la fundación”, reconoció. Sin embargo, confirmó los datos públicamente.

Nina aclaró que no firmará el balance de la fundación, con vencimiento en junio, sin antes realizar una revisión integral de las cuentas. “No voy a firmar una situación sobre la cual no estoy de acuerdo, no comparto, y nadie me puede obligar”, afirmó en referencia a la gestión de Daniel Hoyos al frente del rectorado.

En caso de detectar irregularidades, adelantó que dará intervención a las autoridades competentes. “Esto está todo en proceso de fijación y de control”, subrayó.