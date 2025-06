"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les voy a contar algo de mi vida que puede no interesarles, pero sí lo que les voy a contar, en el día de ayer, me quedé a ver televisión a través de YouTube toda la tarde. Una sesión que comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación, más o menos al mediodía, 12 del día. Mientras, claro, se iba reuniendo mucha gente en las puertas del Congreso, en el día de ayer, que fue bastante. Fue bastante y fue una protección, fíjense, para los jubilados, ¿no? Porque los jubilados cobran toda la semana, los agarran a palazos, los agarran con los gases, los maltratan, pero cuando va mucha gente parece que se cuidan de eso, en función de que, bueno, no saben lo que puede pasar y cuál es la reacción de la gente que va ahí.

Ayer se había juntado la gente del Garraham, se había encontrado la gente de distintos gremios, la gente de las mujeres, que realmente ayer hicieron un papel importante. O sea, mucha gente en el Congreso. Policías no había. Policías estaban escondidos detrás de las vallas, mirando el espectáculo y nada más. La orden parece que era no reprimir. ¿Por qué? Y bueno, porque si llegaban a reprimir ya en un día como el de ayer, se podía armar una guerra civil. Así de sencillo, porque había muchísima gente y los ánimos estaban bastante caldeados. ¿Qué estaba pasando adentro?

Sorpresivamente se empezó a discutir un tema en el Congreso de la Nación, en el caso de los diputados, un tema que ya se había hablado hace dos meses atrás y era la formación de una comisión para analizar los diputados, más allá de lo que hay en la justicia, del tema Libra. Claro, cuando esto se llevó adelante y se consiguió esa comisión, y así lo entendió la oposición, los titulares en los diarios eran, ganó la oposición, perdió el oficialismo, pero el oficialismo no perdió. Indudablemente hizo su negocio de armar una comisión. Y ustedes, tal vez, si siguen un poco de política, sabrán que cuando, como decía Perón, cuando se arme una comisión es porque las cosas no van a funcionar. Y efectivamente, no funcionaron. En las comisiones, creo que eran 10 y 10, por lo tanto, había que elegir un presidente. Y bueno, los 10 de un lado querían poner el presidente, los 10 del otro querían poner el presidente, por lo tanto, empate. El empate hizo que se pare la comisión y siga para más adelante.

Ayer, sorpresivamente, en un día delicado, porque era un día donde participaban temas grosos, sobre todo el aumento a los jubilados, la actualización a los discapacitados y toda la situación que estaba planteada en el día de ayer, no era un día como para plantar el tema libra. Pero bueno, con eso lo estiraron dos horas, hicieron un ablande, se fueron diciendo cosas, uno se insulta al otro, el otro al otro, y se iba pasando el tiempo. Cuando pasaron dos horas y pico, comenzó el tratamiento del tema de la jubilación. Mire, yo la verdad que me quedé asombrado de escuchar las cosas que he escuchado ayer de nuestros diputados. Y le digo de nuestros diputados porque la mayoría son cortados, lamentablemente, por la misma tijera. Escuché a todos los que dijo, los kirchneristas acusando al macrismo y a Milei por la situación de los jubilados. También escuché a todos los diputados del macrismo y de Milei acusando al kirchnerismo, como era lógico de esperar. O sea, porque la verdad que nunca van a llegar a un entendimiento de qué es lo que pasó con las jubilaciones, por qué este atraso, entonces se echan a culpa unos a otros.

Dentro de esos hechos de culpa, donde ustedes se la chorearon, no se la chorearon a ustedes, no, pero ustedes pidieron en el fondo, ustedes esto. Una discusión eterna, tres horas, hasta que por allí salió una señora que se llama Vanina Biasi, que es una mujer que habla en nombre de su partido, por supuesto. Pero el partido de ella es la izquierda, es el PO. Y digo esto porque a uno cuando está en el aire así le dan distintas interpretaciones. Vos sos kirchnerista, el otro dice, no, Peña es de Milei. Y bueno, ahora seguramente lo último que falta es que digan que soy del PO. No, no soy de ninguno de los tres. Yo trato de hacer mi trabajo y decir lo que pienso, más allá de a quién le corresponda o no una crítica.

Ayer la crítica era para todos, porque afuera había gente que la estaba pasando realmente mal, la estaba pasando mal. ¿Y qué se estaba peleando? Por un porcentaje que había autorizado, había ordenado la corte, que era del 7,2% de 300 y pico de mil pesos. Esto decían que iba a desestabilizar al país, dice el gobierno, dice el presidente de la nación. Por lo tanto, por más que lo apruebe la Cámara de Diputados, como pasó en el día de ayer, por más que lo apruebe el Senado, este igual lo va a vetar. Quiere decir que la desestabilización de nuestro país la pueden llegar a provocar los jubilados y los discapacitados. Fíjense a qué niveles estamos llegando. Ahora, si usted analiza el aumento de jubilación que pueden tener los jubilados y los discapacitados, ¿sabe qué significaría en plata? No le voy a decir en números, le voy a decir en peso, en peso, en peso, en peso. Dos kilos de carne. Eso es lo que puede desestabilizar al país, según los funcionarios nacionales. O sea, si le dan ese aumento del 7%, que sería mínimo en el Producto Bruto Interno, no existiría, no traería ningún desfase, pero nada, ningún desfasaje de nada prácticamente.

Estamos muy endebles si una persona por comer dos kilos más de carne nos desestabiliza. Los jubilados están comiendo día por medio, sería realmente una burla, sería una burla esto. Fue una burla, lo que hicieron ayer, fue una burla. A todo esto, señora del Po, hizo un discurso que a mí me interesó mucho, o sea, me llegó el discurso. Estaba viendo por televisión y me llegó. ¿Vio cuando a usted le interesa algo que lo sigue viendo? Bueno, yo lo seguí viendo el discurso. El discurso dura ocho minutos, pero hay que ver las cosas que dice el discurso, porque el discurso le habla a todos los diputados que están ahí. Claro, hay que entender algo también, ¿no? Esta mujer y al partido que representa nunca fueron poder, nunca estuvieron en una situación de poder, por lo tanto, siempre fueron minoría. A veces se habla con más facilidad, pero usted fíjese los conceptos a los que ella llega de todo esto, porque los involucra a que todos los que están sentados ahí, de una forma u otra, son bancados por la gente que ellos están respaldando, que son, por ejemplo, el juego, el juego que se cuestiona tanto, que los chicos no jueguen. Sí, pero no sale un impuesto más para el juego, no sale un impuesto más para el señor del tabaco que nunca pagó lo que dijo Milei. Milei parece que lo anunció al señor del tabaco, donde inclusive un diputado nacional de Salta fue acusado también de lobista, me refiero al diputado Zapata, por las tabacaleras de Salta. Esos temas no se tocan y poniéndole un interés mínimo a lo que ellos pagan, o un impuesto mínimo a lo que ellos pagan, tranquilamente se le puede pagar a todos los jubilados y a todos los discapacitados.

De eso no se habla, pero esta diputada dice por qué no se habla. Ahora, el hecho de coincidir no significa que uno sea socialista ni que sea del Partido Obrero, sino a lo mejor pensándolo desde el sentido común. Lo que plantea esta mujer es lo que está pasando hoy en el país con estos partidos que quieren avanzar sobre el trabajador, que quieren avanzar sobre la gente, pero nunca sobre los empresarios, y menos los empresarios poderosos, como los que menciona esta señora, que es el juego y los cigarrillos. Sobre eso no se toca. ¿Quién tiene los intereses y quién tiene la cola puesta y sentada allí? Cada uno se tendrá que hacer responsable de quién lo puso en ese lugar y cuáles son los intereses que defiende. Le digo qué tenemos para esta noche.

Jorge Guaymás, ¿qué hacen los trabajadores dentro de este contexto? ¿Qué hacen los trabajadores dentro de este contexto? Y ya no sé si decirle a la CGT, no sé si funciona la CGT. Indudablemente que está debilitada. Los líderes de la CGT me parece que todavía tienen la cola un poquito sucia, complicada y no se animan a salir mucho. Por ahí salen, por ahí no. Lo vamos a hablar con un hombre del gremio, como es Jorge Guaymás.

Después vamos a estar con un hombre que indudablemente que tiene que haber sido noticia esta semana, porque fue noticia la jefa de su movimiento. O sea, yo creo que nunca en la historia de nuestro país, por lo menos reciente, se había planteado que una mujer que tiene dos acusaciones por delitos ante el Estado, se presenta en un programa de televisión y hacen rating más grande de la televisión del cable, planteado así, y por otro lado 140.000 visitas a YouTube que siguieron las palabras de la señora Cristina Fernández de Kirchner. En Salta, ¿quién la representa? El señor Franco Hernández Berni, es intendente de Tartagal y presidente del Frente de la Victoria. Entonces la pregunta que quedaría por hacerle sería, de entrada, ¿y ahora qué va a pasar? Eso es lo que tal vez podamos saber esta noche."