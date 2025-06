El seguro contra terceros es obligatorio en Argentina y constituye el requisito mínimo para circular legalmente con un vehículo. Sin embargo, no todos los conductores conocen en profundidad las condiciones de su póliza ni las situaciones en las que la cobertura puede ser rechazada. Así lo advirtió en su columna por Aries, el abogado Napoleón Gambetta, quien explicó que este tipo de contratos contiene múltiples exclusiones que pueden poner en riesgo el patrimonio del asegurado.

“El contrato de seguro obligatorio lo define la Superintendencia de Seguros a través de un modelo base, aunque la redacción puede variar entre aseguradoras. En esencia, son todos similares y contienen exclusiones de cobertura que muchos pasan por alto”, explicó Gambetta.

Entre las exclusiones más comunes mencionó el caso de conductores que no están habilitados para manejar cierto tipo de vehículo. “Si tengo licencia para motos (categoría A) y conduzco un auto (categoría B), y en esa situación provoco un accidente, el seguro no me cubre”, ejemplificó.

Otro caso típico de exclusión es el exceso de carga. “Si tengo un camión autorizado para transportar cierta cantidad y lo sobrecargo, provocando un siniestro, la aseguradora también puede rechazar la cobertura”, sostuvo.

Gambetta hizo especial hincapié en una exclusión poco conocida pero frecuente: transportar personas en lugares no habilitados. “Un caso muy común es llevar pasajeros en la caja de una camioneta. Si ocurre un accidente y esa persona resulta herida, el seguro puede argumentar que no va a cubrirla porque viajaba en un lugar no permitido y sin medidas de seguridad como el cinturón de seguridad”, advirtió.

El abogado señaló que este tipo de cláusulas, muchas veces escritas en “letra chiquita”, pueden tener consecuencias graves. “Aunque el seguro es una garantía para la víctima y una protección para el conductor, hay que conocer bien qué cubre y qué no. De lo contrario, ante un siniestro, la responsabilidad civil puede recaer íntegramente sobre el asegurado”, concluyó.