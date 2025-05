Dura protesta de yerbateros frente a Karina Milei durante su viaje a Misiones

Poductores yerbateros increparon en Oberá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que debió suspender un acto, en el marco de la visita a Misiones que realiza junto a Martín Menem y Patricia Bullrich para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones locales del domingo 8 de junio.

La hermana del Presidente tenía planeado viajar la semana pasada a tierra colorada, pero suspendió su desembarco a última hora aduciendo un estado gripal. Menem, en cambio, siguió adelante con la agenda y se mostró en Iguazú con el postulante Diego Hartfield, de LLA.



Apenas días después, ambos dirigentes redoblaron la apuesta y llegaron a Misiones con agenda en Oberá y Posadas, a la que se sumará también la ministra Bullrich. Fue en el primero de los dos destinos donde productores yerbateros irritados por la crisis del sector increparon a militantes y dirigentes libertarios.

El hecho incluyó intercambio de insultos y parte de los manifestantes arrojaron hojas de yerba mate a partidarios del presidente Javier Milei. "Milei, basura, vos sos la dictadura", cantaron algunas de las personas que marcharon por la ciudad.



En uno de los videos que circularon, se observa cómo un grupo de manifestantes increpó al reconocido activista libertario Iñaki Gutiérrez, quien adquirió notoriedad a través de las redes sociales en los últimos años.

"¿Qué pasa, porteño? Esto es la provincia, esto no es Buenos Aires, hijo de perra", le gritó uno de los manifestantes visiblemente enojado. "Váyanse a la mierda, hijos de puta", sumaron otras voces presentes en la protesta. Actualmente, el sector yerbatero atraviesa una de sus crisis más agudas.

La cosecha de yerba mate se desplomó durante el primer trimestre de 2025. Según datos preliminares del sector, la producción cayó más de un 30% en comparación con el mismo período del año pasado. La crisis golpea con fuerza en Misiones y Corrientes, las provincias que concentran la mayor parte del cultivo, donde los productores decidieron no cosechar ante una ecuación económica inviable.

En las rutas ya no se ven camiones cargados y muchas chacras permanecen inactivas. Cristian Klingbeil, referente de los productores agropecuarios de Misiones advirtió a Ámbito que esta situación era previsible ya que “iba a llegar el momento en que la gente optara por no cosechar porque no le queda nada. No hay movimiento, no hay yerba circulando y no es una estadística dibujada. Es lo que vemos cada día”.

Según Klingbeil, los productores optaron por dejar la planta sin cosechar antes que asumir una campaña con pérdida asegurada. “Si la hoja no deja ganancia y encima te expone a problemas laborales, ¿para qué arriesgarte? La planta se recupera mejor si no la tocás”, con lo que la caída en la producción entregada a los secaderos es evidente.

Con información de Ámbito