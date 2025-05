Guaymás: “En vez de atacar al Garrahan, miren los sueldos del entorno presidencial”

En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente sindical de Camioneros, Jorge Guaymás, salió al cruce de las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró la existencia de presuntos “ñoquis” en la administración pública. En ese contexto, Guaymás reivindicó la labor del personal del Hospital Garrahan y lanzó duras críticas al gobierno nacional.

“El 29 es el día de los ñoquis, pero si realmente vamos a hablar de ñoquis, que sea con seriedad y no para descalificar a la gente”, expresó Guaymás, molesto por los dichos del oficialismo. Y agregó: “He visto cómo los médicos y enfermeros del Garrahan se preparan durante años para salvar vidas. Muchos salteños recibieron atención allí, incluso compañeros nuestros. No se puede tratar de ñoquis a quienes salvan niños”.

El dirigente apuntó directamente contra Adorni: “El vocero del presidente tiene un entorno de doce personas que ganan mucho más que cualquier profesional de la salud. ¿Quiénes son los verdaderos ñoquis entonces?”. También cuestionó a Bullrich por su falta de políticas preventivas: “Solo se dedica a reprimir, pero no tiene ninguna propuesta seria para la seguridad”.

Guaymás también anticipó que fue convocado para el próximo lunes a una reunión del Consejo Directivo del sindicato, donde se discutirá la posibilidad de un paro nacional del gremio de Camioneros si el gobierno no da respuestas urgentes. “La situación con el combustible y otras ramas es insostenible. Ya no hay diálogo con este gobierno, y cuando todo es en contra del trabajador, no queda otra que tomar medidas”.

Finalmente, hizo una defensa de la conducción sindical: “Hugo Moyano supo aceptar la voluntad popular, pero también sabe cuándo es momento de plantarse. Nosotros siempre fuimos respetuosos, pero no vamos a permitir que sigan atropellando a los trabajadores”.