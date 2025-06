En medio del conflicto que comenzó la semana pasada y que llevó a los residentes del Hospital Garrahan a realizar varias medidas de fuerza, el Gobierno anunció un aumento que llevará el sueldo de los profesionales de la salud a $1.300.000 a partir del 1º de julio.

La noticia fue confirmada este domingo por la mañana por el mismo centro pediátrico a través de su cuenta de la red social X, en donde reafirmaron la “continuidad del orden y la eficiencia en la gestión”. Asimismo, destacaron el “proceso de transformación profunda” de los hospitales públicos nacionales y celebraron el fin del “descontrol presupuestario”

"Así funciona un sistema basado en el mérito y la responsabilidad: el que cumple, cobra más; el que no cumple, queda afuera“, remarcó el documento y cerró: ”La salud de los chicos es prioridad, y cada peso del presupuesto debe estar al servicio de los que trabajan, no de los que parasitan el sistema”.

El reclamo de los residentes denunciaba el cobro de salarios de $797.061 por jornadas laborales que superan las 60 horas semanales. Además, argumentaron que esta situación precaria provocó un éxodo de profesionales hacia el sector privado que pone en riesgo la calidad de la atención en el hospital pediátrico de referencia nacional.

Tras las insinuaciones de la Casa Rosada que apuntaban a irregularidades en la gestión de fondos y al aumento de personal en el pasado, los residentes declararon: “Queremos aclarar que estamos a favor de la transparencia y de la correcta gestión de recursos. La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos”.

El Hospital Garrahan avanza en un proceso de transformación profunda. Siguiendo la visión del presidente Javier Milei -que ha expuesto cómo los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados-, este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito.

Durante años, muchos hospitales públicos -incluido el Garrahan- fueron utilizados como plataformas de militancia, acumulación de cargos innecesarios y estructuras paralelas. Eso se terminó. Estamos eliminando los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas. Porque en una sociedad libre, los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más, y los que no cumplen, quedar afuera.

Este proceso no se limita al Garrahan: en todos los hospitales nacionales se está llevando adelante una limpieza estructural, que incluye la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos y perjudicaban al conjunto del sistema. Se terminó el descontrol presupuestario.

En el Hospital Garrahan:

Auditando, ordenando y optimizando los recursos, estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos.

A partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, desde 1 de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quién no asiste, afuera.

Gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del Hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a $1.300.000 a partir del 1 de julio. Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos.

Con la continuidad del orden y la eficiencia en la gestión, el hospital podrá ampliar su capacidad con más camas pediátricas, nuevo equipamiento y mejor infraestructura.

Con información de La Nación