El abogado especializado en derecho sanitario, Napoleón Gambetta, explicó los principales elementos legales que configuran un caso de mala praxis médica, y subrayó la importancia del consentimiento informado como herramienta clave para proteger los derechos del paciente.

“Para que se configure la mala praxis tiene que haber un daño concreto, un nexo causal con el acto médico y un factor de atribución. No alcanza con que el paciente sienta que fue mal atendido”, indicó el letrado.

Según detalló, el consentimiento informado no es simplemente un formulario: “Es una declaración de voluntad en la que el paciente deja constancia de que entiende el procedimiento médico al que se someterá, conoce sus riesgos, efectos secundarios y tiempos estimados de recuperación. Hasta que no esté 100% informado, no puede considerarse cumplida esa instancia”.

Gambetta explicó que la responsabilidad médica es una obligación de medios, no de resultados. “El médico no promete curarte, sino que se compromete a poner todos sus conocimientos y recursos a disposición para intentarlo. Eso lo diferencia de otras profesiones, como la construcción, donde sí se garantiza un resultado”, explicó.

Sin embargo, señaló que en cirugías estéticas la exigencia cambia, ya que allí se ofrece un resultado concreto: “Si te dicen que tu nariz va a quedar de una forma y no ocurre, puede haber responsabilidad”.

El abogado también enumeró ejemplos de casos típicos, como errores de diagnóstico o la omisión de pasos en procedimientos quirúrgicos: “Dejar una gasa o un instrumento dentro del cuerpo puede ser un efecto secundario, pero si ocurrió por negligencia, estamos ante una mala praxis”.

Por último, subrayó que el consentimiento informado también delimita lo que es y no es responsabilidad del médico: “Si un efecto secundario no estaba consignado o surge por un error técnico, puede haber responsabilidad legal”.