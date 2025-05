"Sergio Chibán cumple hasta matar": Amenazas, coacción y $90 millones en discusión

Escándalo. La denuncia por "Violencia Institucional de Género, Amenazas y Coacción" contra Sergio Chibán y Marcos Milinkovic revela un irregular y espurio manejo de millonarios fondos que el Estado Provincial destina a la práctica de deportes. En este caso, 90 millones de pesos para el voley.

La denuncia que ingreso por el portal de denuncias señala que Sergio Chibán obligó a una mujer a concurrir a una oficina en calle Leguizamón N° 515, Of. 2, de la ciudad de Salta para presionarla "ostentando el poder que dice detentar, su amistad con el Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz y la Ministra de Turismo Manuela Arancibia". Durante el encuentro, "mencionó sus poderes una y otra vez para tratar de disuadirme para participar en una maniobra que involucra manejos irregulares de fondos públicos consistentes en tener que recibir la suma de $ 90.000.000 que corresponden al voleibol salteño", precisa la denuncia.

Detalla que "la enorme suma dineraria la manejaría Chibán, mediante inversiones en fideicomisos (que nunca precisó) o fondos de inversión, además de darle la mitad a Marco Milinkovic", "al negarme a participar de semejante armado, que estimo delictivo -reza la presentación- comenzaron las manifestaciones hostiles, amenazas y coacciones".

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo, cuando la mujer fue convocada a una "reunión urgente" -presentó copia del mensaje que recibió- y que al arribar con una entrenadora de la disciplina fueron recibidas por una señora que las hizo pasar a una oficina en la que estaban Sergio Chibán, la señora Claudia Vázquez (vicepresidenta de la Agencia Provincial del Deporte) y el conocido ex jugador profesional de voleibol Marcos Milinkovic. "En un primer momento me saludaron y me felicitaron por la presidencia obtenida en la Asamblea de la Asociación de Voleibol, y acto seguido Chibán y comenzó a decirme que me había citado para hacerme saber la creación del nuevo proyecto: Salta Vóley, comunicándome que hay plata para el proyecto, el cual era solamente para Salta Vóley masculino que iba a estar a cargo del señor Marcos Milinkovic y de él; y me dijo “te repito, es para el proyecto Salta Vóley masculino a cargo del señor Marcos Milinkovic”. Yo le pregunté si hay un decreto o una resolución que digan eso, a lo que me respondió que no, que “eso lo dice Sergio Chibán y si lo dice Sergio Chibán es así”. Me explicó que el dinero se canalizaría por la Asociación que presido, que yo debía recibirlo pero que de inmediato tenía que dárselo a él (a Chibán) porque él lo manejaría. Yo le respondí inmediatamente que no le iba a firmar nada, que el proyecto Salta Voleibol es de la Asociación Salteña de Voleibol masculino y femenino, no solo masculino, y que menos recibiría un dinero importante para que lo maneje alguien distinto a la Asociación. Me respondió que el femenino no le interesa para nada, que él es amigo personal de Gobernador Sáenz y de la Ministra Manuela Arancibia así que me convenía acceder a su pedido, en un claro acto ilegal de coacción (conducta prevista y sancionada por el art. 149 bis del Código Penal argentino). Agregó que el Gobernador y la Ministra lo apoyaban siempre en todas las decisiones que toma. Le respondí que si tiene todos esos contactos, que saque ese dinero él o por otro lado, porque no le iba a firmar nada, que yo a la Asociación no la iba a comprometer ni a perjudicar en semejante maniobra. Agregó que la mitad de ese dinero es para pagarle a Marcos Milinkovic, algo que para mí es insólito, y no me consta porque nunca me mencionó ni me mostró un contrato con Milinkovic, y para todo lo que él considere necesario gastar, ya que esa plata es solo para Salta Voleibol masculino y que las decisiones en qué se va a gastar las va a tomar él".

En otro tramo de la denuncia que recayó en la Fiscalía Penal N°2, señala que: "me dijo textualmente que tiene un compromiso moral con Marcos Milinkovic, y que él cuando da su palabra la cumple, mencionándose, nuevamente en primera persona “cuando Sergio Chibán da su palabra la cumple hasta las últimas consecuencias y hasta matar”. Me sentí completamente intimidada y amedrentada ante semejantes amenazas, lo que hizo que a partir de ese momento la acompañante comenzara a grabar la reunión temiendo por lo que podría ocurrirnos en el futuro".

Según precisó, Chiban también le dijo: “el avión ya despegó y está a mitad del camino y debe llegar a destino acá no hay vuelta atrás sin importar las consecuencias”. "En ese momento Marcos Milinkovic, molesto por mi negativa a participar en esos planes de utilizar fondos públicos como les parezca, me dijo con un tono arrogante y amenazador "¿Querés que la midamos quién la tiene más larga o más corta?", tras lo cual Chibán reiteraba que tiene un compromiso con Milinkovic y que lo va a cumplir “como sea”.

EL texto que está siendo actualmente analizado por los investigadores, la mujer relató que durante el encuentro irrumpió Claudia Vázquez, que antes no había hablado, con un tono suave y con otro discurso disuasivo para lograr que participe en esas maniobras pero que Milinkovic volvió a dirigirse para decirme que él es soberbio cuando hay gente garca. "Azorada y con unos nervios que me entrecortaban la voz, pregunté cómo es el tema del dinero, o sea, del subsidio, para informar a mi Comisión Directiva, porque dicen que es tanto y después es menos, como pasó este año, que a Federico Wierna Secretario de la Asociación, le prometieron 35 millones y solo le dieron 25millones. Chibán me respondió que en realidad son 15 millones, que 25 ya salieron en febrero, que eran 35 pero que la Ministra Arancibia “se choreo diez millones”.

Por último, detalló que allí volvió a intervenir Milinkovic que dijo "con el mismo tono altanero, soez y amenazador que él no vino a Salta a demostrarme si la tiene más larga o más chiquita, sino a aportar, ya que él es Marcos Milinkovic y que él “la va a mostrar si yo se la quiero mostrar”.

"Sentí que todo el poder de Chibán y del gobierno que lo puso a cargo de esta nueva Agencia de Deportes caían sobre mí con esa intensidad por mi género, por mi condición de mujer. Dudo mucho que hubieran proferido esas amenazas, para obligarme a hacer lo que ellos quieren, si se hubiera tratado de un hombre o de dos hombres. Seguro no los hubieran humillado con ostentación de poder o con las groserías que tuve y que tuvimos que recibir, como el invitarnos -reiteradamente- a ver quien la tiene la más larga o de mostrarla. No quise prestarme a participar en hechos de corrupción, entendiendo que recibir dinero público para inversiones de Chibán o para dársela a Milinkovic, que no tiene ninguna relación con la Asociación Salteña de Voley, son claros actos de corrupción", cerró la denuncia.

Para concluir, contó que en los días posteriores recibió mensajes de todos lados respecto a que la Dirección de Personería Jurídica le bajaría de Presidenta de la Asociación Salteña de Voleibol y que reflotarían la Federación Salteña de Voleibol para poner a alguien allegado y disponer de los $90.000.000 y pidió medidas que para proteger su vida y su libertad, se prohíba el acercamiento de Chibán y Milinkovic y pidió intervención judicial para asegurar que los fondos para la Asociación Salteña de Voleibol lleguen a destino.