Santoro condenó el falso video de Mauricio Macri que fue viralizado por cuentas libertarias

Leandro Santoro votó en las elecciones legislativas porteñas y condenó el falso video de Mauricio Macri que circuló en redes por cuentas libertarias: “Eso es trampa, hay cosas que no se hacen”

Sin romper la veda electoral, el candidato por Es Ahora Buenos Aires le pidió a los dirigentes que sean responsables con la democracia y apuntó a Javier Milei: “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo”, expresó.

“No tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi más alta condena”, sostuvo y agregó: “Durante la campaña dijimos que no se juega al fleje, cuando jugás así corres el riesgo de que la pelota vaya afuera".

Sobre esta situación, que despertó polémica en las horas previas a las votaciones de este domingo, agregó: “Hay 50 millones de argentinos que necesitan que la dirigencia política sea responsable y esté a la altura”.

De igual manera, Santoro le pidió “responsabilidad” a “todos los espacios políticos” y pidió también el apoyo de la gente: “Que voten a quien quieran votar, pero para que podamos vivir en una democracia consolidada se necesita una ciudadanía activa que controle”.

“Estamos viviendo en una nueva época, de las redes, las fake news, entiendo el contexto donde todavía parece que hay zonas grises que no se han definido, qué se ha permitido y qué no, pero un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro: hay cosas que no se hacen por más que la ley específicamente no la haya contemplado”, sostuvo el candidato peronista.

Ante esto, insistió en que a la democracia la defienden las instituciones, “pero también los dirigentes con sus conductas”. “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo, pero es una responsabilidad de todos”, agregó.

Asimismo, Santoro sostuvo que hubo “antecedentes de manipulación” en elecciones y remarcó que existen otros espacios políticos “que están tratando de contaminar la cancha aprovechando estas zonas grises que tiene la ley”.

Con información de TN