El senador provincial de Unión por la Patria e interventor del Partido Justicialista en Salta, Sergio Berni, se refirió a las recientes elecciones legislativas en dicha provincia: “Prefiero tener un partido de 7 puntos y que represente realmente los intereses del peronismo, que son los intereses de las grandes mayorías”.

En comunicación con Radio 10, Berni observó que el resultado de lograr el 7% de los votos “es muy poco para un partido de poder” como es el Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, aclaró: “Hasta ese día, no había nada y el PJ tenía 0%”.

“Nos separan 23 puntos entre lo que sacó el gobernador y lo que obtuvo el PJ. ¿Para qué quiero un Partido Justicialista de 30 puntos, si ese PJ está sometido a las negociaciones entre el gobernador de Salta con Milei y pone el PJ a disposición de los intereses de Milei y la entrega irrestricta de los intereses de la nación?”, agregó el dirigente.

En la pasada elección del último domingo, el oficialismo, encabezado por el gobernador provincial, Gustavo Sáenz, se quedó con 11 de los 12 senadores que se renovaron en los 19 departamentos donde se realizó la elección; y obtuvo 20 de los 30 diputados provinciales. Por lo cual, su espacio tendrá mayoría absoluta en las dos cámaras.

Mientras, La Libertad Avanza (LLA) se transformó en la primera oposición en Salta, la ciudad más importante, y a nivel provincial. Y El Frente Justicialista Salteño, que aglutinó al PJ local y al Partido de la Victoria, que lidera Sergio “Oso” Leavy, sacó el 6,53% de los votos.

En este sentido, Berni criticó al mandatario de la provincia y señaló: “Si el gobernador de Salta quiere alinearse atrás de las políticas de entrega del Presidente Milei, es una responsabilidad suya. Pero no lo puede hacer con la negociación del PJ en el medio, el peronismo no puede ser un órgano de prostitución para los negociados entre un gobernador y el Presidente de la Nación”.

Asimismo, el senador provincial denunció que los representantes salteños en el Congreso de la Nación fueron “negociados” para aprobar la Ley Bases del gobierno nacional. Luego determinó: “Votarla está en contra de los intereses del peronismo”.

Y denunció: “Esos diputados y senadores han sido negociados por el gobernador y fueron puestos a disposición de los intereses del presidente Milei. Lo mismo que sucedió en Misiones con Rovira, respecto a Ficha Limpia”.

Por último, Berni habló sobre la intervención del PJ salteño y desestimó que se trató de una decisión de la presidente del partido, Cristina Kirchner, sino que fue “una determinación del PJ en su conjunto”.

A mediados de marzo, y después de la reunión del consejo nacional, que tuvo lugar un puñado de días atrás, la titular del partido, Cristina Kirchner, concretó la intervención del PJ de Salta, tal como lo había dispuesto en el encuentro con los consejeros pejotistas.

En aquel entonces, Sánez se refirió al caso: “Los partidos son una herramienta. Nunca he buscado la bendición de un dirigente nacional que no conoce las necesidades de Salta y solo viene en campaña electoral a levantarle la mano a uno o a otro. A nosotros no nos van a intervenir ni nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer”.

“Lo concreto es que nos hicimos cargo de la intervención del partido dentro de las primeras 24 horas del cierre de listas, que es algo imposible. Más allá de los detractores que siempre hablan y lo único que hacen es especular desde la política, para ellos la política dejó de ser una ciencia social para ser una ciencia exacta”, fundamentó el interventor del PJ en Salta.

Y concluyó: “Comenzaremos de cero, empezamos en un piso de 7 puntos y veremos cómo seguimos construyendo un peronismo que defienda y los intereses de los peronistas”.

Con información de Infobae