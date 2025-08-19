Por cuestiones climáticas, Milei suspendió el acto de La Libertad Avanza en Junín

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Junín, en donde iba a comenzar su gira bonaerense para presentar a sus candidatos a nacionales, debido a "la situación climática que se espera en esta zona del país" para este martes.

Con la mira puesta en las elecciones bonaerenses y nacionales, el jefe de Estado iba a emprender un viaje por localidades bonaerenses para continuar con la campaña libertaria.

Según informó en su cuenta de X la Oficina del Presidente: "A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires".

"Esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h", informó respecto a los motivos.

Y concluyó el mensaje: "Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones".

La presencia de Milei en Junín formaba parte de una gira bonaerense que comenzó el jueves pasado en La Plata, aunque esta vez sería ya con los candidatos nacionales confirmados. Además, estaba confirmada la presencia del mandatario en San Nicolás.

Con información de Ámbito