Kicillof anunció un proyecto de ley para reactivar la obra pública nacional en Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció durante una conferencia de prensa que enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para reactivar la obra pública, paralizada a nivel nacional desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023. "El estado de abandono por su paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses”, advirtió el mandatario que estuvo acompañado por el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el ministro de Economía, Pablo López.

"Para que entiendan la gravedad de esto, más allá de que hubo diferentes etapas con crisis y con gobiernos de corte neoliberal, nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional", dijo con preocupación.

En ese sentido, explicó que si bien vienen utilizando "diferentes instrumentos" para sustituir esta ausencia, reconoció que "resultan insuficientes". De esta manera, sostuvo: "Así que le vamos a solicitar a la Legislatura provincial que nos autorice otras herramientas para utilizar desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional".

Por su parte, Katopodis agregó que desde la administración local hace tiempo reclaman por la reactivación de la obra pública y también por el desvío de los fondos que el Gobierno recauda con afectación específica por ley para el mantenimiento de las rutas y para las obras hidráulicas.

Sobre este punto, señaló que en marzo de 2024, apenas comenzada la administración del presidente Javier Milei, se hizo una presentación sobre la paralización de la obra pública en todo el país. Ese reclamo fue reiterado más adelante con el apoyo de más de 70 intendentes en junio de ese mismo año. Ante la falta de respuesta en estas instancias, en febrero de 2025 hicieron una denuncia penal por el incumplimiento en la ley por el desvío de fondos.

"El 1 de agosto se cumplieron 600 días del gobierno de Milei con la obra pública totalmente paralizada en toda la Argentina, eso no tiene antecedentes en la historia. Nos mintieron a todos los bonaerenses. Nos dijeron que iban a terminar todas las obras con un nivel de ejecución del 70% y no terminaron ninguna.

En esta línea, continuó: "Después nos mintieron y le mintieron al pueblo bonaerense y en particular a toda la sociedad de Bahía Blanca cuando, frente a una de las catástrofes más importantes que tuvo esa ciudad, se comprometieron con fondos que nunca llegaron, vetaron un fondo específico para la ciudad y también mencionamos la subejecución de un crédito de u$s200 millones que estaba ya otorgado y autorizado por el gobierno anterior para ciudades con riesgo de inundaciones".

Para cerrar su intervención, Katopodis remarcó: "Lo que estamos planteando es que a dos años del parálisis de la obra, la gravedad está dada además porque hay un umbral de deterioro de toda la obra. No es lo mismo una obra paralizada durante un tiempo que puede ser reactivada que un conjunto de casi 1.000 obras que ya están en riesgo estructural de poder ser reactivada", enfatizó el funcionario.

