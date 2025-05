“Para qué te metés si no querés hacer política”, la crítica de Godoy a la estrategia del oficialismo

El exdiputado provincial y referente del Partido Justicialista Manuel Godoy evaluó el panorama político tras las elecciones del domingo y consideró que los comicios fueron buenos para el gobernador Gustavo Sáenz, aunque remarcó serias fallas en la estrategia del oficialismo. “Me parece que estas elecciones, en términos generales, fueron buenas para el gobernador, porque el hombre ganó”, expresó en diálogo con Aries.

Godoy sostuvo que la campaña oficialista no tuvo contenido político. “No hicimos política en ningún momento. Nos equivocamos, o se equivocaron los candidatos. Candidatos que no les gusta la política… Biella no quiere hacer política, Kripper sale disparando cuando se habla de política”, lanzó. También criticó la falta de compromiso discursivo de otros referentes. “Vitín Lamberto te contesta con alguna cosa”, ironizó.

El exlegislador contrastó esa actitud con la de los libertarios, a quienes describió como agresivos pero estratégicos. “Insultaron, consultaron, lo trataron mal al gobernador, dijeron que hicimos trampa... pero estaban ahí, tenían un referente nacional, pusieron la foto de Milei en todos lados. ¿Quién los conoce a los tipos que entraron? Nadie”, sostuvo.

Godoy fue especialmente crítico con la situación del Partido Justicialista (intervenido). “Hace muchos años que no veo el fracaso del peronismo totalmente dividido del kirchnerismo. El peronismo perdió importancia como consecuencia de la lucha interna”, dijo. Recordó que incluso antes de los comicios, había advertido a la intervención del PJ sobre la inconveniencia de su accionar. “Les dije: ustedes no tienen que intervenir el Partido Justicialista porque no tiene sentido que lo hagan ahora”.

Finalmente, el referente señaló que tampoco una lista única hubiera revertido el resultado. “Había tres listas, pero si hubiera habido una sola, tampoco ganábamos”, reflexionó. “¿Para qué te metés si no querés hacer política? Esa es la clave”, concluyó.