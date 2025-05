El candidato a legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta asumió este sábado que se equivocó al convocar a Jorge Macri a la Ciudad cuando él era jefe de Gobierno, pero negó que haya sido por pedido de Mauricio Macri.

“A los resultados me remito, fue un error. La ciudad está más sucia, está más insegura (...) Traer a Jorge Macri del conurbano… El resultado lo estamos viendo en la calle. Me equivoqué, lo dije con todas las letras”, afirmó Larreta durante una entrevista en Radio Mitre.

“Mauricio lo apoyó después, y mucho, para ser jefe de gobierno. No cuando lo traje, sino cuando se postuló para jefe de gobierno. En ese momento me parecía que alguien con una experiencia de intendente podía colaborar. Además, una cosa es ser ministro de Gobierno, que tiene una funcion acotada, y otra cosa es ser jefe de Gobierno, donde tenés que laburar 24/7. No es lo mismo trabajar de 6 a 9 (de la noche) que de 9 a 6. No trabajan lo que hay que trabajar”, agregó el candidato a legislador porteño.

Con información de Clarín