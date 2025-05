El director técnico del Monterrey de México, Martín Demichelis, se pronunció por primera vez ante las duras críticas del ex presidente de River Rodolfo D’Onofrio sobre sus polémicas como entrenador del conjunto argentino.

"¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo? Mirá, si te preocupa lo que dijo Rodolfo D'Onofrio. ¿Qué te puedo decir de Rodolfo D'Onofrio? Me quedo con el que me escribió dos mensajes espectaculares, dándome la bienvenida al club y dándome la despedida el día en que me fui. Esos dos mensajes en mi WhatsApp me los llevo a la tumba. Con ese Rodolfo D'Onofrio me quedo", respondió brevemente el DT del Rayados.

El ex defensor central argentino decidió contestar sin entrar en conflictos con el ex mandamás del “Millonario”, quien cuestionó duramente los audios filtrados de “Micho” en una conversación extra oficial con periodistas.

¿Qué dijo Rodolfo D’Onofrio sobre Martín Demichelis?

"Cuando estaba en Francia mirando el Mundial de Rugby y me enteré de la charla en off de Demichelis, me encontré con un dirigente de River y le dije: 'Lo tienen que echar, porque no va a poder manejar más a este grupo’”, reconoció el ex mandatario del conjunto de Núñez.

Y continuó con respecto al director técnico albiceleste: "No tiene carisma para con la gente y cometió un error que no hace ni un chico de ocho años. Vos no podés hablar en off con siete periodistas y decirles cosas negativas sobre los jugadores".

Además, reconoció: "¿Vos creés que los periodistas no lo van a contar? Así rompés un grupo, porque a los que no criticaste, lo que va a ocurrir es que van a pensar que un día lo vas a hacer con ellos también. No podés liderar más, se acabó el liderazgo”, sentenció D’Onofrio.

Con información de Noticias Argentinas