Murió Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa tras sufrir un accidente de tránsito

El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.Deportes24/08/2025
Marcos Olmedo, el futbolista de 26 años de Mushuc Runa, murió en un accidente de tránsito cerca de Quinindé. Según los primeros reportes, el jugador se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y chocara contra otro auto.
“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
El choque dejó ambos vehículos seriamente dañados, reflejo de la violencia del accidente. Por el momento, Mushuc Runa no emitió un pronunciamiento oficial, aunque la noticia de la muerte del futbolista ya fue confirmada por medios locales.
El Nacional, club en el que Olmedo jugó en 2024 y con el que conquistó la Copa Ecuador, le dedicó un emotivo mensaje: “Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”.
El club agregó: “Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo. Nos regaló una alegría inmensa que todavía palpita en cada corazón rojo. Agradecemos de todo corazón lo que hizo por nuestra institución y expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.
Olmedo se formó en las divisiones inferiores de Norte América y luego pasó al Deportivo Azogues. En 2017 se incorporó al equipo sub-20 de Aucas y en 2020 fue promovido al plantel principal.
Posteriormente jugó en América de Quito, Macará de Ambato y Liga Deportiva Universitaria, hasta llegar a Mushuc Runa en junio de este año, donde había estado recientemente en el banco de suplentes ante Macará.
Con información de Mitre
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.
El abogado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
