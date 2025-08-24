Murió Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa tras sufrir un accidente de tránsito

Marcos Olmedo, el futbolista de 26 años de Mushuc Runa, murió en un accidente de tránsito cerca de Quinindé. Según los primeros reportes, el jugador se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y chocara contra otro auto.

“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.

El choque dejó ambos vehículos seriamente dañados, reflejo de la violencia del accidente. Por el momento, Mushuc Runa no emitió un pronunciamiento oficial, aunque la noticia de la muerte del futbolista ya fue confirmada por medios locales.

El Nacional, club en el que Olmedo jugó en 2024 y con el que conquistó la Copa Ecuador, le dedicó un emotivo mensaje: “Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”.

El club agregó: “Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo. Nos regaló una alegría inmensa que todavía palpita en cada corazón rojo. Agradecemos de todo corazón lo que hizo por nuestra institución y expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

Olmedo se formó en las divisiones inferiores de Norte América y luego pasó al Deportivo Azogues. En 2017 se incorporó al equipo sub-20 de Aucas y en 2020 fue promovido al plantel principal.

Posteriormente jugó en América de Quito, Macará de Ambato y Liga Deportiva Universitaria, hasta llegar a Mushuc Runa en junio de este año, donde había estado recientemente en el banco de suplentes ante Macará.

