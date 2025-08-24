“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
Inter Miami empató sin Messi y se prepara para la semifinal de la Leagues Cup
Las Garzas empataron con gol de Baltasar Rodríguez con un equipo alternativo frente a DC United en la antesala del torneo continental.Deportes24/08/2025
El Inter de Miami empató 1-1 contra DC United por la MLS y ya piensa en la definición de la Leagus Cup: Lionel Messi no sumó minutos y muchos jugadores que suelen sur titulares no contaron con minutos.
El equipo visitante se puso arriba con gol de Jackson Hopkins, pero el ex Racing Baltasar Rodríguez hizo un golazo para empatar el marcador y sellar el resultado.
Las Garzas se enfrentarán ante Orlando City por la semifinales de la Leagues Cup. El conjunto dirigido por Javier Mascherano fue campeón en 2023 y ahora busca ser el primer equipo de la historia de la competencia en tener dos estrellas del torneo continental.
Lionel Messi no sumó minutos en la victoria del Inter ante Tigres de México por los cuartos de final, pero Mascherano confía en que el astro sea parte en la parte final del campeonato.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Histórico récord en la Media Maratón de Buenos Aires con el triunfo del ugandés Jacob KiplimoDeportes24/08/2025
Más de 27 mil corredores participaron de la tradicional prueba. Entre las mujeres, la keniata Veronica Loleo se consagró campeona.
El partido por la sexta fecha del Torneo Clausura tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21.15 horas del lunes.
Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena
El "Cuervo" se reencontró con la victoria en casa y sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones en el campeonato.
Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.