Histórico récord en la Media Maratón de Buenos Aires con el triunfo del ugandés Jacob Kiplimo
Más de 27 mil corredores participaron de la tradicional prueba. Entre las mujeres, la keniata Veronica Loleo se consagró campeona.Deportes24/08/2025
La Media Maratón de Buenos Aires 2025 tuvo una jornada inolvidable con la presencia de más de 27 mil corredores y la consagración del ugandés Jacob Kiplimo, quien no solo se llevó la victoria sino que también estableció un nuevo récord para la competencia.
Kiplimo cruzó la meta con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos, lo que marcó la mejor marca en la historia de los 21k porteños. En el podio lo acompañaron el etíope Seifu Tura Abdiwak, con 59m56s, y el keniata Vinicent Nyamongo Nyageo, con 59m57s.
Entre las damas, la ganadora fue la keniata Veronica Loleo, que detuvo el cronómetro en 1 hora, 6 minutos y 58 segundos, logrando así su primera victoria de la temporada. En el segundo puesto se ubicó la etíope Ftaw Zeray Bezabh (1h07m07s) y tercera fue su compatriota Catherine Reline Amanang’ole (1h07m13s).
Para Loleo, el triunfo significó una revancha deportiva tras haber finalizado segunda en los 21k de Praga y séptima en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, a principios de este año.
La competencia volvió a posicionar a Buenos Aires como escenario de nivel internacional, con atletas de élite y una masiva participación popular que colmó las calles de la ciudad.
Con información de 442
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Las Garzas empataron con gol de Baltasar Rodríguez con un equipo alternativo frente a DC United en la antesala del torneo continental.
El partido por la sexta fecha del Torneo Clausura tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21.15 horas del lunes.
Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena
El "Cuervo" se reencontró con la victoria en casa y sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones en el campeonato.
Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.