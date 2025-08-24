Histórico récord en la Media Maratón de Buenos Aires con el triunfo del ugandés Jacob Kiplimo

La Media Maratón de Buenos Aires 2025 tuvo una jornada inolvidable con la presencia de más de 27 mil corredores y la consagración del ugandés Jacob Kiplimo, quien no solo se llevó la victoria sino que también estableció un nuevo récord para la competencia.

Kiplimo cruzó la meta con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos, lo que marcó la mejor marca en la historia de los 21k porteños. En el podio lo acompañaron el etíope Seifu Tura Abdiwak, con 59m56s, y el keniata Vinicent Nyamongo Nyageo, con 59m57s.

Entre las damas, la ganadora fue la keniata Veronica Loleo, que detuvo el cronómetro en 1 hora, 6 minutos y 58 segundos, logrando así su primera victoria de la temporada. En el segundo puesto se ubicó la etíope Ftaw Zeray Bezabh (1h07m07s) y tercera fue su compatriota Catherine Reline Amanang’ole (1h07m13s).

Para Loleo, el triunfo significó una revancha deportiva tras haber finalizado segunda en los 21k de Praga y séptima en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, a principios de este año.

La competencia volvió a posicionar a Buenos Aires como escenario de nivel internacional, con atletas de élite y una masiva participación popular que colmó las calles de la ciudad.

